Muere Xava Drago: Ela Cortez, novia del vocalista de Coda, reaparece con emotivo mensaje: “Mi amor”

La muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, fue un golpe duro para el rock mexicano. El pasado 21 de agosto, se informó que, desafortunadamente, había perdido la batalla contra el cáncer de estómago con el que estaba lidiando desde hacía algún tiempo. A un día de esto, Ela Corez, novia del cantante de 59 años, reaparece con un emotivo mensaje, ¿qué dijo?

¿De qué murió Xava Drago, vocalista del grupo Coda?

En los últimos meses, Salvador Aguilar, nombre real de Xava Drago, sufrió muchas complicaciones de salud por su cáncer de estómago, enfermedad que le fue diagnosticada en 2024.

Si bien en aquel entonces se sometió a muchos tratamientos, incluyendo quimioterapias y una cirugía, y parecía estar recuperándose poco a poco, el cáncer regresó en abril de 2025. A través de redes sociales, el vocalista de Coda confirmó la noticia y hasta pidió donativos para seguir con los nuevos tratamientos.

No obstante, hace algunas semanas dio a conocer que los tratamientos ya no estaban funcionando y sus doctores le dijeron que ya no había “nada más que hacer”. El artista agradeció todo el apoyo del público, así como de familiares y amigos.

El jueves 21 de agosto, el grupo Coda, mediante sus redes sociales, anunció el deceso de Xava. Posteriormente, se compartió una carta con las últimas palabras del reconocido cantante.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo goce y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas, yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz, y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre”, se lee.

Xava Drago y su novia / Redes sociales

¿Qué mensaje le dedicó Ela Corez, novia de Xava Drago, al vocalista de Coda?

Tras la trágica muerte de Xava Draga, vocalista de Coda, su novia Ela Corez reapareció en redes sociales con un nuevo mensaje de despedida. En una publicación en Instagram, afirmó que no había nadie como el cantante y que lo seguirá amando por siempre.

“No hay nadie en el mundo como tú. Eternamente te amo, mi amor, Xava Drago la voz de Coda” Novia de Xava Drago

Desde este mensaje, la joven no ha vuelto a hacer más declaraciones en redes sociales. En tanto que los fans de Xava llenaron su post de mensajes llenos de apoyo y buenos deseos ante este momento tan difícil. Estos son algunos comentarios:

“Mi más sentido pésame para ti y toda su familia. Un abrazo enorme”

“Bendiciones para ti y tu pequeña bebé”

“No hay palabras para definir lo que se siente al ver partir a un ser tan grandioso y espectacular”

“Xava por siempre”

“Lo vamos a extrañar”

“Pronta resignación”

¿Quién es Ela Corez, la novia de Xava Drago, vocalista de Coda?

Ela Corez, novia de Xava Drago, es una actriz, conductora, fotógrafa y modelo mexicana. Es principalmente reconocida por su participación en la telenovela ‘Cabo’, protagonizada por Bárbara de Regil. Nació el 17 de enero de 1994 y actualmente tiene 31 años.

En los últimos años, alcanzó notoriedad por su relación con el vocalista de Coda. Este romance inició a finales del 2021. En enero de 2024, le propuso matrimonio, pero nunca se confirmó si se llegaron a casar.

En mayo de 2025, le dieron la bienvenida a su primera hija. Ela Corez fue uno de los principales apoyos de Xava durante su enfermedad y, a través de redes sociales, expresaba tener esperanza de que él pudiera recuperarse.

