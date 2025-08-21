Xava Drago, vocalista de Coda: Ella es la famosa actriz de Cabo y novia del cantante con quien tuvo un bebé

Hoy, jueves 21 de agosto, se dio a conocer la muerte de Xava Drago, querido vocalista de Coda, a los 54 años, tras una larga batalla contra el cáncer de estómago. Luego de la noticia de su deceso, te contamos cómo fue la bonita relación que sostuvo con un famosa actriz de ‘Cabo’, con quien tuvo un bebé hace unos meses.

La agrupación Coda compartió la noticia de su muerte a través de un comunicado en sus redes sociales. Situación que conmocionó a todo la industria de la música.

¿Cómo anunciaron la muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, a los 54 años?

La mañana de hoy, jueves 21 de agosto, la agrupación Coda publicó un conmovedor mensaje en el que informaron el lastimoso deceso de Xava Drago, intérprete de ‘Eternamente’, a los 54 años de edad.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido.Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, se lee en el comunicado.

Cabe destacar que, hace apenas unos días, el cantante Xava Drago compartió a sus seguidores que estaba desahuciado, ya que el tratamiento al que fue sometido ya no funcionaba contra la enfermedad. Muchos fans lamentaron esta noticia escribieron una ola de agradecimientos y buenos deseos al artista.

¿De qué murió Xava Drago, cantante de Coda?

Xava Drago, intérprete de ‘Aún’, vocalista de la banda mexicana Coda, murió tras ser desahuciado por cáncer de estómago (también conocido como cáncer gástrico).



Fue diagnosticado con cáncer gástrico en julio de 2024, según se informó.

A lo largo de su lucha pasó por una serie de tratamientos —que incluyeron cirugía, quimioterapia y radioterapia— y en un momento informó que estaba “libre de la enfermedad”, tras superar aparentemente el padecimiento.

Sin embargo, la enfermedad regresó con fuerza en abril de 2025, lo que lo llevó a una recaída significativa y progresiva.

A inicios de agosto, Xava comunicó que había sido desahuciado. Declaró en redes sociales: “Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, escribió.

Xava Drago / Redes sociales

¿Quién es la actiz Ela Corez, novia de Xava Drago, vocalista de Coda?

Sin embargo, lo que pocos sabían que fue que Xava Drago tenía una relación con la actriz Ela Corez, con quien tuvo a una bebe hace algunos meses.

Apenas el 8 de agosto, Ela Corez hizo una publicación con una foto de Xava Drago y de la bebé, a fin de compartir que son idénticos. “Xava Drago, la voz de Coda”, escribió la actriz, quien recibió numerosos comentarios, como los siguientes: “Igualitos” y “hermosa, toda la carita de Xava”.

Ela Corez, actriz de “Cabo” y fotógrafa, fue la novia de Xava Drago, vocalista de Coda. Así lo apoyó en su batalla contra el cáncer de estómago. / Instagram: @elacorez

Ela Corez es actriz y fotógrafa, recordada por su participación en la telenovela “Cabo”, protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa. Además de su faceta artística, se ha dedicado a ofrecer servicios de fotografía y a organizar tours en Los Cabos, Baja California.

A lo largo de la lucha del cantante contra el cáncer, Ela fue un pilar fundamental. En redes sociales publicó, constantemente, fotografías y mensajes de amor y admiración hacia él, destacando su fortaleza incluso en los momentos más difíciles.

Se desconoce cuánto tiempo llevaban juntos y la fecha exacta del nacimiento de su bebé. Lo cierto es que en su perfil de Instagram, compartió varios momentos junto a Xava Drago.

En una de sus más recientes publicaciones, Ela explicó el motivo por el cual no siempre compartía actualizaciones inmediatas sobre la salud de Xava:

“La situación no ha cambiado a lo que les he comentado, Xava sigue estable, pero débil, él está luchando mucho… la rifa que subí y los otros eventos que han estado saliendo son para su salud porque muchas cosas que necesita son muy caras… Gracias por apoyarnos en todo momento, por seguir en la lucha con nosotros”, comentó Ela en una de sus publicaciones.

De esta forma, Ela Corez no solo acompañó a Xava Drago en su batalla contra la enfermedad, sino que también impulsó diversas iniciativas para reunir apoyo económico en favor del tratamiento del vocalista, mostrando en redes siempre su entereza y gratitud hacia los seguidores del músico.

