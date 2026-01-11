Caso Yeison Jiménez: Filtran video del momento en que hallaron calcinados los cuerpos ¡IMÁGENES FUERTES!

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que documenta el momento en que fueron localizados los restos sin vida de las personas que viajaban en la aeronave accidentada en Colombia, entre ellas el cantante Yeison Jiménez.

No te pierdas: Muere reconocido conductor de televisión a los 61 años tras dura enfermedad, ¡No pudo recibir tratamiento!

El cantante Yeison Jiménez murió. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció la tarde del 10 de enero luego de que la aeronave en la que viajaba con destino a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que conecta Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. El artista se dirigía a cumplir con un compromiso profesional, ya que tenía programado un concierto en Marinilla, como parte de su agenda de presentaciones.

De acuerdo con información difundida por Infobae Colombia, tras el impacto contra tierra, la aeronave se incendió, lo que motivó la movilización inmediata de los servicios de emergencia hacia la zona del siniestro. Equipos de rescate acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores correspondientes, mientras se confirmaba que no hubo personas con vida tras el accidente.

Los primeros reportes señalan que el accidente ocurrió poco después de que el avión iniciara su maniobra de salida desde el aeropuerto. De manera preliminar, se indicó que la aeronave presuntamente perdió el control segundos antes de completar el despegue, al no alcanzar la altura necesaria para continuar el vuelo.

No te pierdas: Tragedia en el mundo del espectáculo: muere joven actor y músico a los 24 años tras cruel enfermedad

Tragedia en el aire: Yeison Jiménez muere. / Foto: Redes sociales

Difunden fotos y videos del accidente de Yeison Jiménez

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el estado en el que quedaron los cuerpos de Yeison Jiménez y de las personas que viajaban con él, tras el accidente aéreo ocurrido en Colombia.

El material corresponde a los momentos posteriores al impacto de la aeronave y se difundió mientras seguidores y personas cercanas se mantenían atentos a cualquier información sobre la recuperación de los restos mientras que las personas que se encontraban en la zona gritaban y querían ayudar a las labores de emergencia.

El Ministerio de Transporte de Colombia confirmó en un comunicado que “lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”.

No te pierdas: Muere Gerson Leos: Banda MS despide a su tecladista con “El color de tus ojos” en su funeral

Mensaje de la familia de Yeison Jiménez. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo la familia de Yeison Jiménez tras el accidente?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez dieron a conocer un comunicado oficial que el cantante viajaba acompañado por integrantes de su equipo, quienes igualmente perdieron la vida, y se pidió respeto para las familias durante el proceso de duelo. Se trata de:



Jefferson Osorio

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Weisman Mora

Capitán Fernando Torres.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía”, destacó la familia del cantante colombiano.

Además, destacaron que se realizarán actos de despedida y homenajes para quiénes deseen acompañarlos a dar el último adiós a Jiménez. También dieron las gracias por cada mensaje y oración, sin embargo, pidieron comprensión y respeto por el duelo de la familia.

“Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante”, puntualizó la familia.

No te pierdas: Muere Gerson Leos, músico de Banda MS: Su viuda reaparece con mensajes tras su aniversario de bodas