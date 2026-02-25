Muere Héctor Zamorano: Filtran última conversación en el momento final de su vida: “No me siento listo” FOTO

Una de las últimas conversaciones de Héctor Zamorano, exparticipante y primer eliminado de la primera generación de La academia, salió a la luz tras su fallecimiento, ¿qué dijo y con quién fue? Te contamos todos los detalles.

Filtran chat de Héctor Zamorano previo a su fallecimiento: “No me siento listo”. / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Zamorano, exparticipante de La academia?

La muerte de Héctor Zamorano se dio a conocer el lunes 24 de febrero, luego de que los conductores de Ventaneando lo confirmaron. Aunque no se detallaron las causas del fallecimiento, durante la transmisión se mencionó que el exintegrante de La academia enfrentaba un cuadro de depresión.

La información fue respaldada por Wendolee, quien se enlazó en vivo al programa y señaló que Héctor lidiaba con una “enfermedad crónica”. La cantante explicó que, además de su estado de salud, atravesaba momentos complejos en el plano emocional, situación que, dijo, lo había marcado en los últimos años.

“Él se enfrentó a muchísimas cosas. Tenía muchas cosas, mucha historia. A veces es muy complicado sobrellevar. Se necesita mucha fortaleza para estar de pie. A Héctor le pasaron muchas cosas que le afectaron muchísimo. Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero se enfrentó a situaciones bien complicadas”, dijo la cantante entre lágrimas durante la llamada.

Por su parte, Estrella compartió que meses atrás Zamorano había estado hospitalizado. Aunque no precisó el motivo, comentó que el cantante se había distanciado de varias personas, una situación que le generaba preocupación y que hoy cobra relevancia tras confirmarse su fallecimiento.

El chat que nadie esperaba: filtran conversación de Héctor Zamorano antes de fallecer. / Redes sociales

¿Cuál fue la última conversación de Héctor Zamorano?

Durante la transmisión de Ventaneando se mostró una de las que serían las últimas conversaciones de Héctor Zamorano, exintegrante de La academia. En la imagen difundida aparece una captura de pantalla de un chat identificado con su nombre y su fotografía de perfil. En la parte superior se observa un mensaje enviado previamente: “Hola, Héctor, ¿cómo estás? Por favor, envíame”, y debajo, con fecha 27 de febrero de 2025 a las 12:35, la respuesta atribuida al cantante.

En el mensaje, Zamorano explica que no contaba con un teléfono propio y que se mantenía alejado de todo y todos desde hacía mucho tiempo, además de que no se encontraba listo para hablar. El cantante no estaba concediendo entrevistas ni manteniendo comunicación constante. El contenido del chat fue presentado como parte del contexto en torno a sus últimos días, luego de que se confirmó su fallecimiento.

“No tengo celular hace años.. me prestaron uno para hacer esta publicación como favor para mis papás pero no estoy hablando con nadie no me siento listo, estoy apartado de todo, te agradezco tu preocupación y cuando me sienta listo, y si aún estés ahí, te lo diré” Héctor Zamorano

Sale a la luz una conversación de Héctor Zamorano donde hablaba de su aislamiento. / Ventaneando

¿Quién era Héctor Zamorano, exparticipante de La academia que murió?

Héctor Zamorano era originario del Puerto de Veracruz y comenzó su trayectoria artística a los 17 años como bailarín profesional de artistas locales. De manera paralela tomó e impartió clases de jazz, hip-hop, expresión corporal y canto. También trabajó como animador y G.O. para marcas comerciales como Corona, Danone y Brandy Presidente; en esta última fue parte de una gira nacional como bailarín de la cantante y actriz Alejandra Ávalos.

En 2002 ingresó a la primera generación del reality musical La academia, donde fue el primer expulsado. Tras concluir esa etapa, participó en una gira junto a sus compañeros durante 2003, con más de 80 conciertos en la República Mexicana, parte de Estados Unidos y Centroamérica, además de ocho presentaciones consecutivas en el Auditorio Nacional. También formó parte de los programas Desafío de estrellas y Homenaje a..., donde en una emisión obtuvo el reconocimiento a mejor interpretación de la noche.

En 2003 lanzó su primer material discográfico, Mi Sabor, bajo el sello Warner Music, con temas de compositores como Andrés Calamaro y Amaury Gutiérrez, y reportó ventas superiores a las 70 mil copias. Ese mismo año fue nominado en los premios Oye y en Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Revelación del Año.

Posteriormente realizó giras de promoción y conciertos en México y otros países, participó como actor en programas unitarios y tuvo apariciones en producciones de televisión, además de conducir los carnavales de Veracruz entre 2005 y 2008 para Tv Azteca Veracruz. Además, formó parte del tour Primera Generación junto a Víctor García, Myriam, María Inés, Wendolee, Laura Caro, Miguel Ángel y Estrella.

