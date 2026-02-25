Muere Carmen Ochoa, productora de “El chavo del 8" y “El chapulín colorado"; así la despidió Edgar Vivar

La televisión mexicana despide a una de sus figuras más importantes detrás de cámaras. Carmen Ochoa Aranda, productora de icónicos programas como “El chavo del 8" y “El chapulín Colorado”, murió recientemente, según lo confirmaron las cuentas oficiales relacionadas con el legado de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

La muerte de Carmen Ochoa también fue confirmada por Edgar Vivar, quien le dedicó unas palabras a su querida “Carmelita”.

La televisión mexicana llora a Carmen Ochoa, productora de “El Chavo del 8" / Redes sociales

¿De qué murió Carmen Ochoa, productora de “El chavo del 8"?

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la causa de la muerte de Carmen Ochoa Aranda. Las cuentas oficiales del legado de “Chespirito” se limitaron a informar sobre su muerte y a resaltar su contribución a la televisión mexicana, sin mencionar padecimientos o circunstancias médicas.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.“, escribieron en la cuenta identificada como @GrupoChespirito.

¿Qué dijo Edgar Vivar sobre la muerte de Carmen Ochoa, productora de “El chavo del 8"?

Edgar Vivar, conocido por interpretar a personajes como “Señor Barriga” y “Ñoño”, compartió emotivas palabras tras el fallecimiento de Carmen Ochoa.

“Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, la cuenta @GrupoChespirito expresó: “Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”

¿Quién fue Carmen Ochoa, productora de “El chavo del 8"?

Carmen Ochoa Aranda fue una pieza fundamental en la televisión mexicana, especialmente en el universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

Inició su carrera en 1973 como asistente de producción en “El chavo del 8" y “El chapulín colorado”, y pronto destacó por su talento y compromiso. Con el tiempo, ascendió a productora asociada y luego a directora de cámaras, contribuyendo al éxito técnico y creativo de estas series.

Entre 1980 y 1985, Carmen Ochoa asumió la producción principal del programa “Chespirito”, supervisando la logística y manteniendo la esencia de los sketches que marcaron a varias generaciones en América Latina. Aunque dejó el equipo de producción después de 1985, su legado permanece como un ejemplo de profesionalismo y dedicación.

Participó de manera indirecta en un episodio de “El Chapulín colorado”, donde únicamente se mostraron sus piernas.

Su figura también fue recreada en la serie biográfica “Chespirito: sin querer queriendo”,interpretada por la actriz Meraqui Pradis.

