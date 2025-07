Edgar Vivar reacciona al hate contra Florinda Meza, tras la serie de Roberto Gómez Bolaños; ¿la defiende?

Tras el estreno de la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito: Sin querer queriendo”, la controversia en torno a algunas figuras que lo acompañaron en su carrera ha resurgido con fuerza, especialmente en redes sociales.

Una de las principales polémicas ha sido en torno a la viuda, Florinda Meza, productora y actriz, quien ha recibido duras críticas y comentarios negativos. Ante esta situación, Edgar Vivar, querido actor que formó parte del emblemático elenco de “Chespirito”, decidió hablar y defender a su amiga y compañera de tantos años.

Edgar Vivar opina sobre el hate a Florinda Meza tras serie de “Chespirito: Sin querer queriendo”

En entrevista con el programa “América noticias” de Perú, donde asistió para develar una estrella con su nombre, el actor de “el señor Barriga”, Edgar Vivar, expresó su apoyo total a Florinda Meza y lamentó la cantidad de odio y ataques que ha recibido últimamente. “La han defenestrado mucho por declaraciones que hizo hace 20, 25 o 30 años, pero no ven el presente. Puedes cambiar. Creo que hay que ser menos rígido. Yo, la verdad, con Florinda me llevo muy bien hasta la fecha y siempre me llevé bien con todos mis compañeros”, declaró el actor.

Edgar explicó que el estreno de la bioserie ha reavivado viejas polémicas y que las redes sociales se han encargado de magnificar estos ataques contra la también productora. Sin embargo, él mantiene una visión diferente y cercana.

“Es una serie de ficción basada en hechos reales. Algunos aspectos se han romantizado. Otros se han dramatizado, pero lo que sí puedo decir es que es la visión de sus hijos. Yo estuve ahí y como asesor histórico veo cosas no tan apegadas a la realidad, pero en esencia ahí está, para que la gente pueda conocer un aspecto desconocido de Roberto. No deja de ser interesante, y a veces, un poco amarillista, porque así lo han interpretado algunos”, añadió.

Florinda Meza y Doña Florinda / Canva

¿Qué dijo Edgar Vivar acerca de Florinda Meza?

Edgar Vivar elogia el profesionalismo de Florinda Meza. En otra entrevista para el programa “Esta noche” de Perú, fue cuestionado acerca de Florinda Meza. Lejos de unirse al juicio público o a la crítica, el actor prefirió compartir una imagen completamente distinta de la actriz y productora, resaltando su dedicación y perfeccionismo.

“Siempre fue muy cumplida, obsesiva, obsesiva en la perfección. Es muy perfeccionista, eso sí”, comentó con admiración. Recordó también con cariño los primeros años de trabajo junto a Florinda y destacó su fuerte presencia. “La primera imagen que tengo de ella es precisamente de rubia.

Otra de las controversias que ha enfrentado Florinda Meza, es cuando se especuló que mintió sobre la fecha muerte de su esposo, Roberto Gómez Bolaños, pero de este tema tampoco opinó solo recordó la buena imagen que tiende la actriz y productora: “Durante muchos años fue rubia. Era muy guapa, muy atractiva”.

Finalmente, Edgar Vivar invitó a los televidentes a tomar la bioserie como lo que es: una serie de ficción que muestra una visión particular, y no como un retrato definitivo. “Hay que verla como una serie y no clavarse tanto, sino aprovechar la oportunidad de conocer otro lado de Roberto Gómez Bolaños y circunstancias que lo rodearon con estos programas en los que estuvo involucrado”, concluyó.

Con estas palabras, Edgar Vivar reafirma su apoyo incondicional a Florinda Meza y pone en perspectiva la producción, recordándonos que detrás de las cámaras hay historias y puntos de vista diversos que no siempre coinciden con la realidad completa.

