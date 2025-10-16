¿María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’ se despide?: “Ya se fue, tengo 75 años y quiero descansar”

Después de más de 50 años de interpretar a uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, María Antonieta de las Nieves anunció que la Chilindrina llegó a su fin. La comediante, de 75 años, confirmó que decidió despedirse del papel que la acompañó prácticamente toda su vida artística, marcando así el cierre de una era que dejó huella en generaciones de televidentes.

Te puede interesar: Final de la bioserie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ divide opiniones y arremeten contra Florinda Meza

La Chilindrina / Redes sociales

¿Por qué María Antonieta de las Nieves se despide de la Chilindrina?

En una conversación con Matilde Obregón a través de su canal de YouTube, la actriz explicó las razones detrás de su decisión. Durante la entrevista, María Antonieta confesó que el cansancio acumulado fue determinante para su salud.

“Todavía hasta la fecha me acuerdo de mis presentaciones anteriores, que llegaba cansada, pero aquí está la Chilindrina, cantando, bailando, una transformación total” María Antonieta de las Nieves

Sin embargo, fue clara al afirmar que ya no tiene planes de seguir interpretando al personaje como antes:

“Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no… Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida” María Antonieta de las Nieves

La actriz aseguró que ahora se encuentra en una nueva etapa, alejada de los escenarios, disfrutando la calma que no había tenido en mucho tiempo.

“Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy en mi cama con mis perras viendo la tele y estoy feliz” María Antonieta de las Nieves

Además, reveló que la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, fue un parteaguas que la llevó a reconsiderar su carrera. Aunque no descarta que la Chilindrina reaparezca en alguna entrevista o de manera esporádica, dejó claro que el ritmo intenso de trabajo terminó.

“No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor la Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no”. María Antonieta de las Nieves

¿Qué problemas de salud enfrentó María Antonieta de las Nieves para que tomara la decisión de dejar a la Chilindrina?

Otro de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando María Antonieta recordó la grave crisis de salud que enfrentó mientras se encontraba en Perú. La actriz fue hospitalizada de emergencia, ¡confirmó lo que TVNotas publicó, en exclusiva!

“Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo, y eso fue lo que me perjudicó la salud” María Antonieta de las Nieves

Su hija, Verónica, también habló del difícil momento que vivieron como familia:

“Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía” Verónica Fernández

El deterioro físico fue tan severo que la propia actriz dijo que, al verse en el espejo, se sintió irreconocible, en sus palabras “Era un cadáver”. Tras una larga recuperación, hoy asegura que esa experiencia fue una llamada de atención. “Ahorita me veo y digo: soy otra… Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa”.

Te puede interesar: ¿Florinda Meza le hizo brujería al elenco de ‘El Chavo del 8'? Esto dice Mhoni Vidente: “Hubo algo oscuro”

¿Quién es María Antonieta de las Nieves?

María Antonieta de las Nieves es una actriz, comediante y locutora mexicana reconocida internacionalmente por dar vida a la Chilindrina, el famoso personaje del programa el Chavo del 8, creado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. Nació el 22 de diciembre de 1950 en la Ciudad de México y comenzó su carrera artística desde muy joven, primero como actriz de doblaje y luego en televisión.

Antes de alcanzar la fama con el Chavo del 8, participó en producciones como el Chapulín Colorado y Los supergenios de la mesa cuadrada. Sin embargo, su papel de la Chilindrina, una niña traviesa, tierna y ocurrente, la convirtió en un ícono de la comedia mexicana y en una de las figuras más queridas de América Latina.

Además de su trabajo en televisión, María Antonieta ha desarrollado una extensa carrera teatral y circense, llevando su personaje a giras internacionales por más de 50 años. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida por su dedicación, su conexión con el público y su aporte a la cultura popular hispana.

Te puede interesar: Chespirito: Ya viene la segunda temporada de la serie: Pleitos, infidelidades y fracasos que no se contaron