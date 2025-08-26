La Chilindrina hospitalizada de emergencia: ¿Quiénes son los hijos de María Antonieta de las Nieves?

Hoy, 26 de agosto del 2025, una fuente cercana contó a TVNotas que María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia. Esto debido a un daño neurológico que sufrió la actriz y comediante, icónica por su participación en ‘El Chavo del 8’. Además, surgió el rumor de que los hijos de la histrionisa, supuestamente, la dejaron sola en el nosocomio.

A raíz de las complicaciones de salud de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, surgió la duda entre los internautas sobre quiénes son los hijos de la también compañera de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. ¿Hablaron sobre la hospitalización de emergencia de su madre?

María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia. / IG: @lachilindrina_oficial

¿María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia hoy 26 de agosto?

En este martes de TVNotas, una fuente cercana a la actriz nos contó que María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, fue hospitalizada tras presentar síntomas de deterioro neurológico.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte” Fuente TVNotas

“Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”.

La fuente puntualizó que estas complicaciones en su salud podrían ser derivadas por el estrés que presenta debido a la carga de trabajo que ha tenido últimamente.

“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, agregó la fuente.

María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ sufrió un daño neurológico, según la fuente / IG: @lachilindrina_oficial

¿Quiénes son los hijos de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

Eso no es todo, también trascendió que los hijos de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina, supuestamente, dejaron sola a la actriz en el hospital. Sin embargo, la fuente cercana a la comediante mencionó que quizá tuvieron temas familiares que resolver.

“Para serles honesta, María Antonieta sí se puso muy triste, porque ellos no se pudieron quedar con ella. La dejaron en la noche”.

En medio de estos rumores, causó intriga la identidad de los hijos de María Antonieta y a qué se dedican. Cabe recordar que la actriz recordada mundialmente por dar vida a ‘la Chilindrina’ en ‘El Chavo del 8', formó una sólida familia junto a su esposo, el locutor y productor Gabriel Fernández, con quien compartió más de 48 años de matrimonio hasta su fallecimiento en 2021. Fruto de esa unión, la actriz es madre de dos hijos: Verónica y Gabriel Fernández.

La Chilindrina / Redes sociales

Verónica Fernández, hija mayor de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’

Verónica es la hija adoptiva de la actriz, pues nació de una relación anterior de Gabriel Fernández, su esposo. Con el paso del tiempo, María Antonieta decidió darle su apellido y la crio como su propia hija.

Verónica Fernández, hija de ‘la Chilindrina’ / IG: @lachilindrina_oficial

Durante la última etapa de ‘El Chavo del 8', Verónica apareció en algunos episodios bajo el nombre artístico Paty Strevel e interpretó a ‘Paty’, la vecinita que enamoraba al Chavo. Sin embargo, prefirió alejarse de la fama para dedicarse a labores administrativas y de producción.

También apareció en el programa ‘Aquí está la Chilindrina’, donde tuvo la oportunidad de compartir escenario y créditos junto a su madre.

La hija de la chilindrina tuvo una participación especial en ‘El chavo del 80' así fue su aparición en el capítulo. / Redes sociales

Gabriel Fernández, hijo menor de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’

El segundo de la familia es Gabriel, hijo biológico de María Antonieta y Gabriel Fernández. A diferencia de su hermana, que ha llevado un perfil mucho más discreto, se ha mantenido totalmente alejado de los reflectores y de la industria del entretenimiento. Sin embargo, se ha destacado por el gran parecido a la intérprete de la intérprete de ‘la Chilindrina’.

En distintas entrevistas, María Antonieta de las Nieves ha señalado que sus hijos han sido su mayor respaldo, especialmente tras la partida de su esposo.

Gabriel Fernández, hijo de María Antonieta de las Nieves / IG: @lachilindrina_oficial

¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, hoy 26 de agosto?

En TVNotas contactamos a Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, y se limitó a aseverar que a la actriz “se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien”.

“Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, comentó sobre si su madre seguía hospitalizada.

Por su parte, Gabriel Fernández, hijo menor de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, no ha hablado acerca del estado de salud de su madre. Asimismo, la actriz no ha compartido más detalles sobre las complicaciones que ha sufrido que la llevaron a ser hospitalizada de emergencia.