Hijos de la Chilindrina la tachan de ridícula por su deseo de ser sepultada con su vestuario del personaje

María Antonieta de las Nieves, la actriz recordada por dar vida al personaje de ‘la Chilindrina’ en ‘el Chavo del 8’, reveló recientemente que ya tiene todo preparado para el día de su muerte, incluyendo el ataúd y el atuendo que llevará en su despedida. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos es su deseo de ser enterrada con el vestuario de su icónico personaje, algo que no ha sido bien recibido por sus hijos, quienes incluso la han tildado de “ridícula”.

En una reciente entrevista, la actriz compartió con una sonrisa y calma, los preparativos que ha hecho para ese día. María Antonieta de las Nieves aseguró que no le teme a la muerte y que ha querido anticipar todo para que no haya sorpresas para sus seres queridos.

Según la actriz, ya tiene el ataúd que eligió personalmente, con detalles de la Virgen de Guadalupe, y también ha decidido el lugar donde será velada. Además, tiene claro qué atuendo llevará en su última morada, un vestido que, según ella, corresponde a su icónico personaje de ‘la Chilindrina’.

Puedes ver: María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, ya planeó todo para su funeral

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados; tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”, comentó la actriz sin ningún temor.

Hijos de María Antonieta de las Nieves en desacuerdo con su última voluntad

Lo que causó controversia fue su deseo de ser enterrada con el vestuario que la convirtió en un ícono de la televisión mexicana: la camisa a rayas, pantalones cortos y las peculiares coletas de ‘la Chilindrina’. Sin embargo, este deseo no ha sido bien recibido por sus hijos, quienes han mostrado su desaprobación y han expresado que no quieren que su madre se vaya de esa forma.

“Ahora yo quiero que sea ‘la Chilindrina’ la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no... dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’”, compartió con algo de frustración.

Checa: María Antonieta de las Nieves revela que intentó retomar su relación de amistad con Roberto Gómez Bolaños

Los hijos de ‘La chilindrina’ no están de acuerdo con la última voluntad de su mamá / Redes sociales

Fans defienden a ‘la Chilindrina’

A pesar de las críticas, muchos usuarios de redes sociales se han mostrado a favor de los deseos de la actriz, argumentando que es un momento personal y que la familia debería respetar su última voluntad.

“Si es su deseo, los hijos deberían aceptar. El trabajo que hizo ‘la Chilindrina’ no fue de ridícula, para mí fue la mejor del elenco”, comentó un seguidor. Otros, por su parte, abogaron por normalizar la idea de prepararse para la muerte, sin que esto sea visto como un tabú.

“No debería ser motivo de burla, debemos aprender a aceptar este tipo de decisiones con respeto. Cada quien tiene derecho a despedirse como quiera”, señaló otro usuario.

Mira: María Antonieta de las Nieves rechaza entrevista en ‘Sale el sol’ ¡Iba a abandonar el foro!