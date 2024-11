María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, ya planeó todo para su funeral

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de ‘la Chilindrina’, dio a conocer detalles de su funeral. Tal como una fiesta, la actriz ya planeó todo para su último adiós.

María Antonieta se consolidó como una actriz mexicana cuyo papel la convirtió en una figura icónica en América Latina. Esto gracias a su gran interpretación de ‘la Chilindrina’, uno de los personajes del programa de comedia ‘El chavo del 8’, durante más de 48 años, lo que le valió un récord Guinness como la histrionisa con la carrera más larga en dar vida al mismo personaje infantil.

Ahora, la actriz no solo habría pensado en su retiro de los escenarios, sino también en su partida de este plano. Aseguró que ya tiene todo listo para su funeral.

María Antonieta de las Nieves revela detalles de su funeral

En una entrevista para el matutino ‘Hoy día’, María confesó que ya compró su ataúd, ya contrató la funeraria donde será velada, así como ya sabe en cuánto tiempo perderá la vida

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados; tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”. María Antonieta de las Nieves

Eso no es todo, también compartió a las cámaras del programa cuál es su última voluntad al ser enterrada. ¡Quiere irse vestida como ‘la Chilindrina’!

la Chilindrina

Según la famosa, no solo María Antonieta morirá, sino también el personaje que interpretó durante décadas. No obstante, su familia no estaría muy de acuerdo con esta petición.

“Yo sí quiero que me disfracen de ‘la Chilindrina’, pero a ellos no se les da estas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren.”, agregó.

María Antonieta pide que ‘la Chilindrina’ sea inmortalizada en el Museo de cera

Luego de que De las Nieves subrayó que prefiere que su funeral sea una celebración de su vida, así como un momento de alegría para sus seres queridos, también manifestó sus deseos de que ‘la Chilindrina’ sea homenajeada en el Museo de Cera.

La actriz dejó claro que uno de sus sueños es poder ver esta figura de cera en vida. Esto para que su personaje quede inmortalizado en dicho museo. Sin embargo, no le han ofrecido esta oportunidad.

“Me gustaría también estar en el Museo de Cera, donde está Chespirito, porque si está ‘el Chavo’ imaginen cómo sería tener a ‘la Chilindrina’. Ahorita nadie puede decidir, se puede o no se puede, más que yo, porque los derechos me pertenecen”, concluyó.

Así lo dijo María Antonieta de las Nieves: