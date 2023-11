Otto Sirgo batea a la Chilindrina: “No estoy buscando nada”

A cuatro años de la muerte de su esposo, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘la Chilindrina’ dijo que estaba lista para volver a enamorarse, aunque eso sí, no llegar al altar. Por eso, en un pícaro encuentro con los medios de comunicación, dijo que anda en busca de novio y hasta dijo los candidatos que tenía en mente: el viudo de Talina Fernández y el actor Otto Sirgo, y hasta les mandó un mensaje.

La propuesta amorosa rápidamente llegó a los oídos del primer actor y la le respondió a ‘la Chilindrina’:

“Vi la nota y solo me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahora me estoy enterando que sale con una cosa así. Me agarró de improviso el comentario”, reaccionó en el programa De primera mano.

El actor comentó entonces: “Yo ahorita no estoy para una relación y dentro de un año voy a estar menos porque no estoy buscando nada”.

Sin embargo dijo que tampoco se cierra al amor, solo que simplemente no está buscando tenerlo ahora: “No estoy tratando de conseguir algo, para nada. Mira, si de repente llega alguien y me mueve el tapete, no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando”.

Otto Sirgo estaría dispuesto a una relación pero con María Antonieta de las Nieves, no con ‘la Chilindrina’ / Redes Sociales

Así que continuó diciendo que si se da una oportunidad con la actriz, sería con ella y no con su personaje:

“Obviamente no va a pasar nada, pero si pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de las Nieves y no con ‘la Chilindrina’”.

Recordemos que Otto Sirgo aún no está listo para retomar su vida amorosa luego de la muerte de su esposa, Maleni Morales. Ella falleció en noviembre de 2020.