Chespirito: Ya viene la segunda temporada de la serie: Pleitos, infidelidades y fracasos que no se contaron

Tras el éxito de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde se retoma parte de la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, nos enteramos de que sus hijos, Paulina y Roberto, quienes fungieron como productores, están por iniciar la preproducción de la segunda temporada. Una persona cercana a la familia nos dio todos los detalles.

¿Qué temas abordará la segunda temporada de Chespirito: Sin querer queriendo?

“Sí pensaron que tendrían éxito, pero no que cada capítulo que hicieron fuera tendencia. Aunque hay muchas escenas que quedaron guardadas, planean hacer la segunda temporada sobre lo que siguió, pero de forma diferente. Evidentemente las cosas no serán en torno a la relación que tuvo su padre con Florinda Meza. No quieren darle foco a eso”.

“En todo lo que falta por contar está muy involucrada Florinda, y a los hijos ¡no les encanta la idea!” Familiar de Roberto Gómez Fernández

“Hay muchos temas en el libro que aún no explotan bien. Son temas que quedaron en el tintero. No sé si sepas, pero la serie estaba programada para 20 capítulos, aproximadamente, pero con el transcurso del rodaje se decidió hacerla más corta y concisa, y quedaron 8”.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños revista / Redes sociales y libro Sin querer queriendo

¿Cuándo iniciará el rodaje para la segunda temporada de Chespirito: Sin querer queriendo?

En próximos días iniciarán los preparativos para una segunda temporada: “Tienen juntas con la casa productora y la plataforma donde se mostró. Además, le pidieron al elenco tener disponibilidad para finales de este año, en caso de que se realice la segunda temporada o un documental. Está la propuesta, pero son muchos factores los que se involucran para que se hagan realidad los planes”.

“Sus hijos una vez comentaron que, si se realizara la segunda parte, se irían más por la creación de los personajes de su padre para la televisión, porque no quieren darle peso a la relación de él con Florinda, los viajes y la relación con ellos. Aunque ahorita no se hablen con ella, durante muchos años fueron grandes aliados”, concluyó.

Roberto Gómez Fernández serie Chespirito / Redes sociales

¿Qué faltó por decir en la serie Chespirito: Sin querer queriendo?

La serie, que está basada en el libro que el propio Roberto Gómez Bolaños escribió hace casi 20 años, cuenta la vida del histrión dentro y fuera de los sets y su ascenso al éxito y la fama, sumado a su vida personal.

Habla de sus inicios, su matrimonio, su infidelidad con Florinda y su amor en plenitud con la actriz hasta sus últimos días.

¿Cuál fue la relación de Roberto Gómez Fernández y sus hermanos con Florinda Meza?

En el libro, Roberto hace énfasis en que cuando empezaron a producir novelas como Milagro y magia, donde Florinda Meza fue la protagonista, existía una relación cordial y que incluso el propio hijo de ‘Chespirito’ trabajó al lado de su padre y de Florinda.

Además, más familia entró al proyecto: “… pedí ser yo quien dirigiera la escena de la telenovela, con la ayuda de mi hijo Roberto en la dirección de cámaras... Milagro y magia tuvo además otro par de aportaciones que yo llamaría ‘familiares’, pues también actuaron mi hija Paulina y mi nieto Pedro...”.

En otra parte del libro, acepta que la relación entre sus hijos y Florinda se fue dando de mejor manera con el paso del tiempo: “Luego, también de modo bastante lento, Florinda comenzó a ser aceptada por mis hijos, algunos más pronto que otros. Y puedo asegurar que esta aceptación ha alcanzado el grado de cariño”, escribió Bolaños.

Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños revista / Libro Sin querer queriendo

Primer pleito de Roberto Gómez Boñaños con María Antonieta de las Nieves

En 1985, llevó al teatro el clásico infantil Pinocho, pero bajo el nombre de Títere. Para el personaje principal, había pensado en su inseparable compañera y amiga María Antonieta de las Nieves, para que la vieran diferente, pero ella no aceptó al saber que no llevaría el primer crédito. La obra fue un éxito.

“Yo había planeado que María Antonieta interpretara a ‘Pinoccio’, pero ella rechazó el papel cuando supo que no llevaría el primer crédito. Y debe de haberse arrepentido en grado máximo”.

¿Cómo le fue infiel Roberto Gómez Bolaños a Graciela Fernández?

En el libro, narra que eran frecuentes los encuentros con mujeres desconocidas en las giras de trabajo, y culpaba al poco interés de Graciela, su mujer, por su trabajo y que él había aceptado hacerse la vasectomía, por lo que no tenía miedo de dejar hijos por otros lados. Además, las enfermedades venéreas no le preocupaban:

“Ella cometía fallas de mediana dimensión, como carencia de apoyo o falta de interés. Mis errores se extendían hasta el campo de la infidelidad... A raíz del nacimiento de mi sexta hija, y por sugerencia del ginecólogo de Graciela (y aceptada por mí), yo me había sometido a la vasectomía, de modo que estaba imposibilitado para embarazar a una mujer. Por otra parte, era la época en que las enfermedades venéreas habían sido prácticamente erradicas por los antibióticos, situaciones que ponían en bandeja de plata las experiencias fuera de casa”.

Libro Sin querer queriendo / Libro Sin querer queriendo

¿Cómo fue la repartición de bienes de Roberto Gómez Bolaños?

En el texto, sostiene que le dejó casi todo a su exesposa y a sus hijos, y que empezó de cero al lado de Florinda Meza.

“Para ello tomé la decisión de dejar en propiedad de Graciela todos los bienes raíces que teníamos, incluyendo las 2 casas que habíamos construido, un buen número de terrenos, centenarios, el mejor de mis coches, todos los muebles”

¿Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza fracasaron en sus negocios?

En la década de los 80 intentó hacer un show para centro nocturno, pero no funcionó, porque los empleados del lugar le pusieron el pie. Fue el primer fracaso significativo del actor y productor. En el espectáculo estaban él y Florinda. La primera noche tuvieron lleno total, pero cada vez la gente era menos.

“La concurrencia no llegaba a ocupar ni la cuarta

parte de la capacidad que tiene el centro nocturno... Mucho más que la pérdida económica, nos dolía el fracaso que constituía la aventura”.

LE GANÓ NAPOLEÓN EN EL FESTIVAL OTI

En 1977, Roberto inscribió una canción al Festival de la Canción OTI para competir. Se llamaba “Nacer”. La intérprete fue la cantante Dulce (†). Hablaba de una mujer que esperaba a su bebé, pero algo pasaba y el embarazo no llegaba a su término. En el libro, ‘Chespirito’ comparte que no le gustó que su canción no llegara a la final del festival, que ese año lo ganó el compositor Napoleón con su tema “Hombre”.

“... todos esperábamos con ansiedad el resultado de la votación de los jueces. Y este resultado decía que, de las 40 canciones que habían participado, la mía ocupaba el lugar número 37... Recibí la felicitación de quien había obtenido el primer lugar en el concurso: Napoleón, el excelente compositor e intérprete”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

