María Antonieta de las Nieves rechaza entrevista en ‘Sale el sol’ ¡Iba a abandonar el foro!

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje de ‘la Chilindrina’, fue la más reciente invitada al matutino ’Sale el sol’ para promocionar la serie de Disney ‘Mamá cake’, junto a la actriz Susana Alexander y el actor Antonio de la Vega.

Aunque la plática estuvo muy amena, lo que llamó la atención fue el escándalo que se avecinó cuando trascendió que María Antonieta se negó a ser entrevistada por Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué pasó entre María Antonieta de las Nieves y Gustavo Adolfo Infante?

A través de su canal de YouTube, el periodista de espectáculos reveló que, fuera del aire, María Antonieta se escandalizó cuando se enteró de que sería entrevistada por él. Según Gustavo, la actriz puntualizó que si él estaba presente en su charla, no participaría, pese a que es el titular del programa.

“Llegó María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, a promover una serie y yo les dije (a la producción):'¿La Chilindrina sabe que estoy yo aquí?’. Me dicen: ‘Gustavo, tú eres titular de este programa, no importa que ‘la Chilindrina’ sepa o no sepa’”, comentó.

“Se puso rejega, que ella no entraba si estaba yo, y les dije: ‘No se preocupen, aquí no se trata de una feria de las vanidades, yo me salgo”. Gustavo Adolfo Infante

Tras esta polémica situación, Infante remarcó que sus compañeras, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, lo apoyaron y, en un acto de solidaridad, optaron por tampoco estar en la entrevista.

“Joanna dijo: ‘Si Gustavo no está, yo tampoco estoy, porque somos un equipo’. Y Ana María Alvarado dijo: ‘Si no está Gustavo y Joanna, yo tampoco, no le entramos’”, contó Gustavo.

A pesar de los intentos de convencer a De las Nieves de hablar con Gustavo, ella se negó de manera contundente.

Por esta razón, otros presentadores llevaron a cabo la entrevista. Esto para no poner en riesgo la grabación, la cual estuvo a punto de cancelarse.

¿Por qué María Antonieta de las Nieves está molesta con Gustavo Adolfo Infante?

Para dar contexto a sus suscriptores, Gustavo comentó por qué hay un conflicto entre ellos.

“Ella está muy molesta porque yo siempre pensé que gandalla y abusivamente se había robado el personaje de ‘la Chilindrina’ y lo sigo pensando. En un momento en el que ‘Chespirito’ no renovó el personaje, ella agarró y se lo robó, eso es lo que a ella le ha molestado”. Gustavo Adolfo Infante

Al momento, María Antonieta de las Nieves no se ha pronunciado respecto a este escándalo.

