Jorge Salinas dice en vivo que Elizabeth Álvarez no es el amor de su vida: así reacciona la actriz

¡Tremenda confesión en plena transmisión en vivo! Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, una de las parejas más queridas del espectáculo, dieron de qué hablar tras participar en una dinámica de pareja que dejó a todos boquiabiertos. Aunque llevan 14 años de casados y siempre se han mostrado sólidos, lo que dijo el actor sobre “el amor de su vida” no pasó desapercibido... ni para su esposa.

Durante una participación en un programa matutino, los actores se enfrentaron a una dinámica en la que debían responder preguntas íntimas frente a las cámaras de ‘Sale el sol’.

Elizabeth Álvarez fue la primera en sacar una tarjeta con la frase “El amor de tu vida”, y su esposo debía contestar sin rodeos.

La respuesta de Jorge sorprendió a todos:"El amor de mi vida soy yo”, declaró, mientras su esposa aplaudía con una sonrisa que, aunque cálida, no ocultó del todo el desconcierto.

Jorge Salinas y Elizabeth Alvarez se sinceran frente a frente en ‘Sale el sol’. / Captura de pantalla

Jorge Salinas sorprende al reconocer que Elizabeth Álvarez no es el amor de su vida

Jorge Salinas explicó que después de años de no darse suficiente amor propio, había llegado el momento de consentirse:

“A veces no me he amado tanto como debería, pero definitivamente, el amor de mi vida soy yo”, expresó con seriedad. “Debo hablarme con más cariño, con honestidad y corregir muchas cosas en nosotros como pareja”.Sin embargo, ante la mirada expectante de Elizabeth y del público, Jorge matizó su declaración:

“Pasando a un amor mucho más terrenal… el amor de mi vida, ¡eres tú, Elizabeth!”Aseguró que ella le da esperanza, lo complementa y que no se equivocó al elegirla como esposa. Aunque el momento se tornó romántico, muchos quedaron con la duda: ¿realmente fue espontáneo… o un intento de enmendar lo que parecía un “resbalón” al inicio?

Elizabeth Álvarez reacciona y asegura que Jorge Salinas sí es el amor de su vida

La actriz, por su parte,recordó que uno de sus logros personales fue llegar a la Ciudad de México, donde además de impulsar su carrera, conoció al hombre que cambió su vida.

“Bravo por el amor propio… pero tú sí eres el amor de mi vida”, dijo, sin dudarlo

En medio del diálogo, Jorge soltó una broma:“Con esa inteligencia emocional que tienes, el amor de tu vida eres tú”.

Elizabeth Álvarez asintió y explicó que hay muchos tipos de amores:“No quiero decir que mis hijos y luego tú, no te vayas a sentir mal”, aclaró con ternura, mientras su esposo reconocía que cuando llegan los hijos, el amor de pareja cambia de lugar, pero sigue siendo igual de importante.

¿Elizabeth Álvarez le ha fallado a Jorge Salinas?

El actor fue cuestionado sobre si en algún momento su esposa le había fallado, a lo que respondió con un “no” rotundo.

“Estoy trabajando para llegar al nivel que ella ha puesto. No me ha fallado, soy yo quien debe esforzarse para ser mejor ser humano y mejor pareja”.

Finalmente, Jorge Salinas dejo claro que siente que es él quien debe estar a la altura de Elizabeth Álvarez, con quien está casado desde el 2011 y con quien actualmente tiene a dos mellizos.

