Jorge Salinas defiende a Elizabeth Álvarez por comentarios sobre su apariencia: “Esta buenísima”

En las semanas anteriores, Elizabeth Álvarez se unió a la lista de celebridades que han sido objeto de críticas por su apariencia física.

Ante especulaciones de un posible embarazo y comentarios sobre su figura, la actriz respondió en una entrevista al programa Hoy. A sus 46 años, Elizabeth expresó sentirse muy cómoda con su cuerpo y manifestó su descontento con la cultura de la crítica hacia los cuerpos ajenos:

“No sé por qué nos estamos enfocando en criticarnos tanto y a opinar tanto de nuestros cuerpos. Me parece una falta de respeto terrible.” Elizabeth Álvarez

Las palabras de Elizabeth resonaron en muchos, destacando la importancia de respetar la diversidad corporal y la privacidad de las personas.

Jorge Salinas reacciona a las críticas a su esposa Elizabeth Álvarez

Jorge Salinas defiende a su esposa y la llena de elogios. Jorge Salinas, esposo de Elizabeth, también rompió el silencio para defender a su esposa de forma contundente y amorosa. En una reciente declaración, Salinas comentó que no estaba al tanto de los comentarios negativos en redes, pero aprovechó la oportunidad para expresar lo agradecido y enamorado que está de Elizabeth:

"¿En serio dijeron? Ella está linda, hermosa, buenísima y me encanta. Sobre todo quiero decirle a todas las mujeres, bueno, a todos los hombres también: somos alma, el cuerpo es simplemente una botarga que traemos. Mi mujer es hermosa, bella. Me atrae en todas las facetas que hemos vivido desde que estamos juntos. Yo no escuché ninguno de esos comentarios que mencionan, pero estoy agradecido con la vida por ponerme una mujer tan bella como ella.”

La respuesta de Jorge no solo destaca su apoyo incondicional hacia Elizabeth, sino también un mensaje profundo sobre la importancia de valorar a las personas por su esencia y no solo por su apariencia física.

