Elizabeth Álvarez trae checadito a Jorge Salinas luego de su desliz con la nutrióloga, ¿tóxicos?

Con 13 años de matrimonio, Elizabeth Álvarez (47 años) compartió la clave para que su relación con Jorge Salinas (56) dure más tiempo y no se pierda el interés. La actriz dijo que los detalles cotidianos han funcionado para no caer en los baches.

“Cada pareja dura lo que tiene que durar. No importa la profesión a la que nos dediquemos. Nosotros estamos juntos porque tenemos el mismo proyecto de vida. Nos seguimos amando, queriendo, disfrutando y siendo muy felices. Estamos rodeados de una hermosa familia, trabajo, amor y salud. Es lo único importante”.

“Llevamos 13 años y no dejamos de ser detallistas. Solo que con los años hemos tenido que redoblar el esfuerzo. Siempre tratamos de consentirnos, apapacharnos, mimarnos y cuidarnos. Cuando se olvidan esos detalles, comienzan a salir los baches. (Por eso) Hay que propiciarlos”.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas lograron salvar su matrimonio a pesar de la infidelidad / Instagram

Elizabeth comentó que ella y su marido se comparten la ubicación. ¿Por celos? “También nos mandamos la ubicación por seguridad. Para ver nuestros trayectos y estar al pendiente. No lo hacemos por celos ni nada por el estilo”.

“A veces nos enojamos. Sin embargo, tratamos de llegar a acuerdos en los que el amor siempre sobresalga. No nos hemos enfrentado a crisis matrimonial. La solución está en recordar por qué seguimos juntos. Cuando pasa eso, es más fácil todo lo demás”.

“No vamos a terapia y no porque no la necesitemos. A lo mejor en algún momento asistiremos. No lo sé. Nos gustaría envejecer juntos. Es parte de nuestro proyecto de vida”.

“Generalmente, cocino en las fechas navideñas. Ya es una tradición cada año. La pasaremos en familia, viendo películas y jugando juegos de mesa. Lo más importante es pasarla juntos y disfrutarnos al máximo”, concluyó.

¿Desconfianza en el matrimonio de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas? Una más y no hay vuelta a atrás

¡Platicamos con una amiga de la pareja!

Cuéntanos, ¿cómo va el matrimonio de Elizabeth y Jorge?

“Va bien. Con sus altas y bajas, como todos los matrimonios. Después de lo que pasó entre Jorge y la nutrióloga, las cosas ya no volvieron a ser como antes. Elizabeth está un poco desconfiada. Sobre todo, porque fue una situación mediática que la puso en el ojo del huracán”.

“La pusieron como la cornuda. A Eli no se le olvida aquella situación y de repente se lo recuerda a Jorge. Mi amiga ama a su esposo y por eso no terminaron en divorcio. Jorge la adora y la convenció de que no fue cierto. Sin embargo, esta situación puso a Eli en alerta. Me queda claro que otra más de Jorge y no lo perdona”.

“Eli es más precavida. Jorge se tuvo que alinear. Así que mi amiga siempre sabe en dónde anda su marido porque él se reporta seguido cuando no están juntos. Son una pareja que se ama. Me da gusto que decidieran continuar con su matrimonio”, finalizó.

El desliz de Jorge Salinas con su nutrióloga

En enero de 2023, en la edición 1253 de TVNotas, te dimos a conocer que Jorge Salinas le dio un beso a su nutrióloga, Anna Paula Castillo.

De inmediato las redes explotaron y Jorge respondió a una entrevista: “Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias también... La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional”.

Además, contestó a los rumores de que su esposa lo había corrido: “Sigo viviendo en mi casa. Sigo viviendo con mi familia y eso es todo lo que tengo que decirles”.

Así captamos al actor con su nutrióloga / TVNotas

La misma nutrióloga reveló, en julio de 2023, el momento en que el actor comenzó a coquetearle: “Una vez me dijo: ‘Qué bonitos ojos tienes’, y le respondí: ‘Tu esposa también tiene unos ojos padrísimos...’ Los coqueteos fueron subiendo de tono y, antes de que pasara algo más, dije: ‘Tengo pareja’”.

Incluso dijo que se puso celoso de ella por tener pareja: “Como que tomó una actitud de ponerse serio, siendo que él siempre era risueño. Pero esa vez se puso serio y se fue”. Después Anna Paula indicó que se besaron: “Yo no lo estoy negando y, de hecho, él en su declaración tampoco lo niega. A mí incluso me tranquilizó cuando dijeron que tenían el video. Me hubiera gustado que lo sacaran y ya”.

Al final, dijo que no le iba a pedir disculpas a Elizabeth Álvarez: “No tengo por qué disculparme... Ella sabe lo que tiene en casa”.

El matrimonio de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas compartieron créditos en la telenovela Las vías del amor . Se rumoró que sostenían un romance, pero siempre lo negaron.



. Se rumoró que sostenían un romance, pero siempre lo negaron. Fue hasta las grabaciones de Fuego en la sangre (2008) cuando el amor rebasó la pantalla y en 2009 confirmaron su relación.



(2008) cuando el amor rebasó la pantalla y en 2009 confirmaron su relación. El 15 de octubre de 2011 contrajeron matrimonio.



El 2 de diciembre de 2015 se convirtieron en papás de mellizos.

