A Jorge Salinas no le gusta ver las escenas candentes de Elizabeth Álvarez: “Se pone mal”, revela

Elizabeth Álvarez ventiló que a su esposo no le gusta verla en la tele por las escenas candentes que hace con sus compañeros actores.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez tienen uno de los matrimonios más queridos por el público y aunque recientemente protagonizaron un escándalo de supuesta infidelidad por parte del actor con su nutrióloga, ahora es la actriz quien hace una inesperada confesión que involucra a su esposo y su trabajo.

Elizabeth Álvarez participa en la telenovela Nadie como tú y ahí ha tenido candentes escenas con Guty Carrera, mismas que han despertado celos e incomodidad en su esposo.

“A él no le gusta verme porque él sí como que se pone mal, la verdad. Hay que confesarlo y hay que decirlo”, comentó en una entrevista con el programa Hoy.

La actriz dijo que no supo que a Jorge no le gustaba ver sus proyectos hasta que estuvieron casados: “Casi casados me enteré que no le gustaba verme, yo decía: ‘oye, pero ¿por qué no me ves?’ Me dijo: ‘sí me gusta pero cuando van a venir las escenas ‘tal’, le cambio’ y le decía: ‘Pero ¿por qué? No seas así’ y me decía: ‘Es que no puedo’”.

“No le gusta ver las escenas de amor, ni de beso ni de nada. Entonces prefiere, creo, que no verlas… Sí le da cosa, sí siente y, pobrecito, se pone celoso”, añadió entre risas.

Elizabeth ha tenido escenas de amor con Guty Carrera, quien es más joven que ella / YouTube: Hoy

Por el contrario, a Elizabeth no le afecta ver a Jorge siendo apasionado en la ficción y se declaró admiradora de su trabajo: “A mí no me molesta para nada verlo. Me gusta ver su trabajo. Aparte yo soy gran admiradora de Jorge Salinas, creo que es uno de los mejores actores que tenemos en este país y me encanta verlo. Y mira que él recatado en sus películas no ha sido, ni en sus novelas, ni en sus series, ni en sus obras de teatro que ha hecho”, concluyó.