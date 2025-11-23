Actor de ¿Qué culpa tiene el niño? se amputó los dedos en accidente; ahora llora diagnostico de su hija

Un querido actor mexicano de ‘¿Qué culpa tiene el niño?’ enfrenta la total tragedia. Luego de que se amputó los dedos de la mano en un accidente, ahora su esposa revela el triste diagnóstico que enfrenta su hija, lo cual los ha llevado a estar en constantes chequeos médicos. La situación generó total reacción en redes sociales. Algunos usuarios no han tardado en externar su apoyo al también integrante de la agrupación M5.

Actor de Qué culpa tiene el niño sufre el terrible diagnostico de su bebé. / IMDb

¿Qué actor de ‘¿Qué culpa tiene el niño?’ se amputó los dedos en un accidente?

El actor Ricardo Abarca, integrante del elenco de ‘¿Qué culpa tiene el niño?’, sorprendió al revelar que en su primer viaje internacional como parte de la agrupación M5, vivió uno de los momentos más complicados, dado que, al bajar de un helicóptero en Guatemala, brincó con la mano alzada para saludar al público y las hélices, que seguían en funcionamiento, le cortaron los dedos de la mano derecha.

En ese trágico momento, sus compañeros del grupo, así como algunos socorristas, no tardaron en auxiliarlo y recuperaron sus dedos. Por esta razón, en una cirugía de aproximadamente 14 horas lograron reimplantárselos.

Ricardo Abarca perdió los dedos de su mano en un accidente, mientra pertenecía al gurpo M5. / IG: @richieabarca / IMDb

Sin embargo, en diversas entrevistas compartió que, tras esta trágica situación, enfrentó a la inseguridad y depresión por la “estética” de su mano. Aunque señaló que logró superar esta terrible situación con terapia. Incluso, reveló que recuperó el movimiento total de su mano y hace bromas con la personas que desconocen que sufrió este accidente.

“Pensé que desde ese momento todo iba a ser más difícil sólo por el hecho estético, yo mismo hacía todo más grande. Fue un proceso luchando contra esa inseguridad y ese miedo. También fue de aceptación, el accidente es algo que superé. Siempre hago bromas con la gente que no sabe que me faltan dedos. Creo que me hizo más fuerte en muchas cosas”. Ricardo Abarca

Ricardo Abarca superó la inseguridad y depresión tras perder los dedos en un accidente en Guatemla. / IG: @richieabarca / IMDb

¿Qué enfermedad tiene la hija de Ricardo Abarca?

Ahora, Ricardo Abarca enfrenta el lastimoso diagnóstico de su hija. La pequeña sufre una enfermedad crónica a su corta edad, lo cual ha sacudió sus vidas. Aseguran que “su mundo se detuvo”.

A través de cuenta de Instagram, Diana Neira, esposa de Ricardo Abarca, compartió en redes sociales que su hija mayor fue diagnosticada con diabetes tipo 1.

“Hace cuatro meses el mundo se detuvo: diagnosticaron a nuestra hija con Diabetes Tipo 1.Desde entonces hemos llorado, dudado, preguntado… pero también hemos visto a Dios sostenernos de maneras que solo pueden venir del cielo”. Diana Neira

“Cada día, al ver una gotita de sangre salir del dedito de mi hija, recuerdo la Sangre de Jesús, derramada en la cruz por sanidad completa: espiritual, emocional, mental y física. Y clamo con fe por el milagro que sé que puede hacer”, agregó.

Ricardo Abarca y su esposa, Diana Neira, sufren el diagnostico de su hija mayor. / IG: @richieabarca / IMDb

Asimismo, la colombiana destacó la fortaleza de su pequeña. Incluso, envió un emotivo mensaje a las mamás que enfrentarían una situación similar con uno de sus hijos.

Diana Neira “Tiene una fuerza que solo Dios pudo plantar en ella. Su sonrisa ilumina los días nublados, y su valentía de roble nos enseña a no rendirnos. Si tú también tienes un hijo o hija con Diabetes Tipo 1, te abrazo. Si eres una mamá librando la batalla de un diagnóstico, te abrazo con el corazón”.

“Papá, tu hermana y yo te amamos profundamente. Dios va delante, y nosotros vamos contigo. Juntos siempre”, concluyó.

¿Quién es Ricardo Abarca y cuál es su trayectoria?

Ricardo Guillermo Abarca Lowman, nacido el 1 de junio de 1986 en Morelia, Michoacán, es un actor y cantante mexicano. Inició su carrera en la industria del entretenimiento como integrante del grupo juvenil M5, con el que lanzó varios discos y realizó giras internacionales.

Posteriormente dio el salto a la actuación y debutó en la telenovela ‘Amores de mercado’. Desde entonces ha formado parte de diversas producciones como ‘Un gancho al corazón’, ‘Isa TK+' y la serie juvenil Popland!. Uno de sus trabajos más reconocidos llegó con ‘Cumbia ninja’ (2013-2015), proyecto en el que además participó en el apartado musical.

Ricardo Abarca / IG: @richieabarca / IMDb

En cine, ha destacado en películas como:



‘ ¿Qué culpa tiene el niño?’ (2016),

(2016), ‘Chicuarotes’ y

‘Miss Bala: Sin piedad’.

En años recientes ha aparecido en series como Pacto de silencio (2023), interpretando a César Herrera.

Además de su carrera artística, estudió canto, baile y actuación desde joven, ha participado en teatro musical y desde 2011, Ricardo Abarca está casado con la actriz Diana Neira.