A papá de exconductor de ‘Venga la alegría’ le amputaron la pierna tras fatal accidente: “Fue un shock”

El actor William Valdés (31 años) ha enfrentado una de las pruebas más difíciles de su vida: A su padre, Cristóbal Valdés, le amputaron la pierna izquierda, debido a una herida que se complicó por la diabetes que padece. A pesar de la dureza de la situación, la familia ha mostrado una gran resiliencia.

“El corte fue un poquito por debajo de la rodilla. Ya está en proceso de la prótesis. Fueron a medírsela hace 2 semanas, pero tiene que esperarse un poquito, porque todavía no le cierran unos puntos, aunque ahí va”, expresó el también conductor William Valdés.

Pese a que se hicieron intentos para que la pierna sanara, al final no hubo alternativa: “Mi papá es diabético e hipertenso y no le funcionan los riñones. Le hacen diálisis. Se cortó en el patio sin darse cuenta. Al ser diabético se le empeoró la herida y estuvimos 5 meses viendo si lo salvaban o no. Le pusieron una nueva nanotecnología, piel sintética, para ver si se le cerraba, pero no sucedió. Por temas de oxigenación de sangre y todo eso, la mejor opción fue amputarle la pierna en Miami”.

William Valdés y su papá / archivo TVNotas y redes sociales

Te recomendamos: Exconductor de ‘Venga la alegría’, señalado de tener amorío con Alberto Ciurana, habla acerca de su relación

¿Cómo está William Valdés tras la amputación de la pierna de su padre?

A pesar de este difícil proceso, el papá de William Valdés lo ha enfrentado con buena actitud, lo que lo ha ayudado a mejorar: “Está mucho mejor de salud. Quiere vivir la vida. Ya está al 100% recuperado. Eso me pone muy feliz, porque ya puedo retomar mi carrera como actor”.

A William le afectó mucho esta situación. Gracias al apoyo de su familia ha podido sobrellevarlo: “Siempre hemos sido muy unidos. Esto sirvió para que yo pudiera reflexionar sobre muchas cosas que pasaban en mi vida. Ver a mi papá después de la operación fue un shock, pero la verdad él le echa muchas ganas para caminar de nuevo, para manejar su troca. Tiene muy buena actitud. Eso me gusta mucho de mi papá”.

El también presentador de televisión no se dejó vencer. Afrontó la situación con madurez y responsabilidad. “Sí me pegó, pero no me deprimí. Él era la cabeza de la familia, quien hacía ese trabajo. Ahora me toca a mí”.

Lee: Exconductor de ‘Venga la alegría’ está hospitalizado

¿Cuál es el estado de salud del papá de William Valdés tras amputación de su pierna hoy, martes 4 de noviembre?

Ahora William es quien cuida de sus padres y está atento a sus necesidades. “Ellos (sus padres) se han convertido en mis hijos. Aunque tengo 2 hermanos, yo soy quien vive con ellos en mi casa de Miami. Esto es un proceso un poco complicado. Ahora me toca cuidarlos y hasta regañarlos. Gracias a Dios me hacen caso”.

“Mi papá ahora tiene que aprender a caminar. Él no estará toda la vida. Por lo tanto, hay que disfrutar el tiempo con ellos, entender los achaques de su edad. Hay que tener paciencia”. William Valdés

Ante esta situación, el cubano ha tratado de ser positivo. Estos momentos tan difíciles que le han tocado vivir le han hecho crecer como persona. “Mi mamá es súper positiva. Mi papá también. Es un ejemplo para mí. Fue un momento difícil, pero no estaba tan motivado. Lo digo porque yo lo vi. Mi mamá es la piedra de la familia y nos mantiene unidos. Ya vamos saliendo de eso. Fue hace 2 meses”.

William Valdés “Mi papá asiste a terapia y yo siempre he ido a terapia desde pequeño. Mi mamá es una mujer fuerte y creo que no la necesita. La verdad, yo me he mantenido lo más positivo posible”.

Finalmente, compartió cómo ha sido su participación en la puesta en escena La obscenidad de la carne, junto con Sugey Ábrego, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez: “Ha sido una maravilla. Es una obra fuerte, polémica, donde me desnudo un poquito. Maneja una realidad de muchas parejas. Temas que no se hablan. Por otra parte, te da un mensaje de que se tienen que hablar las cosas, porque hay relaciones que no lo hacen. Es un reflejo de todo eso. Te hace reflexionar sobre lo que haces bien y mal en tu vida de pareja”, concluyó.

William Valdés / archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es William Valdés?

Es originario de Cuba. William Valdés Grachi . Después estuvo en El rostro de la venganza y Voltea pa’ que te enamores .

. Después estuvo en y . En conducción estuvo en los programas: Show business TV , Hablémonos , Despierta América , Premios Lo Nuestro , Buenos días familia , Hoy , Exatlón México , La academia , Venga la alegría y MasterChef celebrity .

, , , , , , , , y . En teatro estuvo en las obras Disney: Aladdin junior: The musical, Disney: Camp rock: The musical, José el soñador, La capa, Hairspray, Vaselina: El musical y Qué plantón, el concierto. Actualmente está en La obscenidad de la carne.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Javier Ceriani acusa a Ricky Martin de haber sido infiel con famoso conductor ¿De quién se trata?