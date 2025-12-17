Yolanda Andrade manda mensaje y desata preocupación ¡desde el hospital y muy afectada!

Yolanda Andrade volvió a dar de qué hablar al enviar un mensaje que no pasó desapercibido, luego de ser hospitalizada de emergencia por una recaída derivada de diversos problemas de salud. Desde brujería hasta extraños padecimientos, el estado de salud de la conductora provocó preocupación entre sus fans.

Internada tras una recaída, Yolanda Andrade volvió a dar señales con un mensaje desde el hospital. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade está hospitalizada?

En el espacio conocido como “La zona de espectáculos”, Venga la alegría retomó la reciente hospitalización de la conductora Yolanda Andrade. Fue una de las conductoras del programa quien compartió la información disponible hasta ese momento, señalando que la recaída que llevó a Andrade al hospital presuntamente podría estar relacionada con un problema respiratorio. Sin embargo, también se aclaró que esta versión no ha sido confirmada de manera oficial, por lo que el panorama sobre su estado de salud continúa siendo incierto.

Durante el programa, la conductora explicó que el equipo de Venga la alegría ha intentado comunicarse con la hermana de “Joe” para conocer detalles directos y precisos sobre su condición actual, pero hasta ahora no han logrado establecer contacto, lo que ha mantenido abiertas las especulaciones en torno a su evolución médica.

Además, un día antes, los programas De primera mano y En shock confirmaron que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada debido a una recaída en una enfermedad que padece.

Filtran fotos de Yolanda Andrade ingresando al hospital ¡En camilla! / Captura de pantalla / redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade tras su hospitalización?

Yolanda Andrade se encuentra nuevamente hospitalizada, luego de presentar una recaída que la llevó a ser internada, según dio a conocer Jorge Carbajal, conductor del programa En shock. La información fue a través de un video en redes sociales, donde explicó que la conductora atraviesa por un momento complicado de salud, motivo por el cual permanece bajo atención médica.

De acuerdo con lo señalado por Carbajal, no se habían a conocer detalles médicos específicos sobre su diagnóstico, ya que dijo no contar con esa información. Sin embargo, sí mencionó que se trata de una recaída significativa, la cual ha afectado su estado físico, pues Yolanda se encuentra cansada, débil y con dolor, situación que ha encendido la atención en torno a su evolución.

“Está nuevamente hospitalizada, está internada, tuvo una recaída y fue una recaída la verdad es que muy fuerte. No les voy a hablar de la parte médica porque no lo sé, pero sí les digo que es una recaída muy fuerte en el aspecto de que está muy cansada, muy débil y muy adolorida”, mencionó el conductor.

¡Mensaje desde el hospital! Yolanda Andrade vuelve a aparecer y causa revuelo / Foto: Redes sociales

Yolanda Andrade reaparece tras hospitalización de emergencia

Además de confirmar su hospitalización, Jorge Carbajal reveló que Yolanda Andrade le hizo llegar un mensaje de audio desde el hospital. En él, la conductora expresó que tuvo oportunidad de ver el contenido difundido previamente en En shock y quiso comunicarse directamente para enviar un agradecimiento.

Según relató el conductor, Yolanda Andrade pidió que se hiciera extensivo su mensaje tanto al equipo del programa como al público que ha estado pendiente de su situación. En el audio, agradeció las oraciones, el apoyo y las muestras de cariño recibidas, enviando también una bendición para quienes han seguido su caso. Carbajal explicó que decidió no reproducir el audio al aire, pero aseguró que el mensaje fue enviado con la intención de agradecer, a pesar del estado de salud por el que atraviesa.

Nos mandó decir que tuvo la oportunidad de ver el video de ayer y que nos quería agradecer a nosotros y a ustedes, a las hermanas del En shock, por todas sus oraciones, por todo su apoyo y por todo su cariño. Que Dios las bendiga y que Dios nos bendiga a todos, eso nos lo manda a decir Yolanda. No voy a poner el audio porque se escucha de verdad muy, muy débil, pero les puedo garantizar que eso nos manda a decir. Jorge Carbajal

