Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’, reaparece con oxígeno y revela cuál es su estado de salud

La salud de Isabel Lascurain, integrante del grupo ‘Pandora’, ha sido motivo de preocupación en los últimos días. Y es que se ausentó de uno de los conciertos recientes que la agrupación tenía programados en Puerto Vallarta, justamente, por problemas médicos.

La preocupación aumentó luego de que Isabel Lascurain apareciera en redes sociales con un tanque de oxígeno. Por supuesto, los fans le desearon todo lo mejor, al mismo tiempo que especularon cuál sería su verdadero estado de salud. Ante esto, la cantante rompe el silencio y confiesa qué está pasando.

Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’ / Redes sociales

¿Por qué Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’, está usando oxígeno?

A través de un video para redes sociales, Isabel Lascurain comenzó diciendo que se encontraba bien y explicó por qué se había ausentado de la presentación en Puerto Vallarta.

La cantante reveló que había sido diagnosticada con neumonía tras su concierto en Tuxtla. Señaló que allí comenzó a presentar síntomas, incluyendo problemas de oxigenación. Al ir con el médico, le detectaron la enfermedad.

“Hola mi familia preciosa, no les podía hacer un videíto antes por que no era lo propio, siendo que ayer tuvimos un show en Puerto Vallarta, tuvimos, yo no fui, tengo neumonía, estoy bien pero desde el martes que estuvimos en Tuxtla había mucho viento y ya me dolía la cabeza, regresamos bastante mermada y con la oxigenación muy baja”, contó.

Se dijo muy agradecida por todo el amor y apoyo que le han mostrado sus fans, reiterando que se encuentra muy bien.

“En fin, ya estoy con doctores, pero quiero agradecerles a la gente de Puerto Vallarta su amor, sus porras”, manifestó.

¿Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’, está hospitalizada?

Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’, aclaró que no se encuentra hospitalizada y actualmente está siguiendo su tratamiento en casa. Pese a seguir usando oxígeno, resaltó que la recuperación va muy bien.

“Voy mejor, gracias a Dios no me tuvieron que hospitalizar, estoy aquí en casita pero vamos salir de esta perfectamente”, resaltó.

Para finalizar, resaltó que, si bien ya está mejor, aún desconoce cuándo podrá regresar a los escenarios, por lo que les pidió a los fans paciencia.

Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’ / Redes sociales

¿Quién es Isabel Lascurain, integrante de ‘Pandora’?

Isabel Cristina Lascurain Torres es una cantante que forma parte del grupo ‘Pandora’.

Nació el 27 de octubre de 1956. Actualmente tiene 69 años.

Su carrera artística inició en los 80, cuando fundó el grupo ‘Pandora’ junto a su hermana Mayte Lascurain y Fernanda Meade.

Es considerada como una de las cantantes más influyentes del país.

Es muy reservada en cuanto a su vida privada, pero se sabe que tiene un hijo.

Tiene su propio pódcast en YouTube

