Integrante de ‘Pandora’ tuvo un romance con Mijares: ¡Así fue su historia de amor!

Durante años, Lucero y Mijares fueron considerados una de las parejas más entrañables del espectáculo. Estuvieron casados de 1997 a 2011 y tuvieron dos hijos, Lucero, con quien estuvieron recientemente en Juego de voces 2025, y José Manuel. Sin embargo, antes de ese matrimonio, el cantante mantuvo un romance breve, pero significativo con Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, quien aún lo recuerda con afecto.

En una conversación con Adela Micha durante el programa ‘La saga’, Mayte confesó que Mijares fue el gran amor de su vida. Así fue su historia de amor.

Manuel Mijerares y Mayte Lascurain tuvieron un fugaz romance / IG: @oficialmijares / Redes sociales

¿Qué dijo Mayte Lascurain, de Pandora, sobre su romance con Manuel Mijares?

Mayte Lascuráin, integrante del icónico grupo Pandora, sorprendió al público al confesar que tuvo una relación amorosa con el cantante Manuel Mijares, la cual señaló poco estable. Aunque su romance se mantuvo lejos de los reflectores, la cantante reveló detalles íntimos de esta historia que marcó su vida sentimental.

En una entrevista con Adela Micha, Lascurain declaró que Mijares fue el gran amor de su vida, una relación que calificó como intermitente y emocionalmente compleja.

Todo comenzó cuando ambos coincidieron en la grabación de jingles publicitarios, donde nació una química inmediata. A pesar de que la conexión entre ellos fue intensa, Mayte explicó que Mijares solía alejarse sin previo aviso, lo que generó una dinámica inestable.

“Manuel me buscaba cuando estaba libre y luego volvía con otra. Yo lloraba. Fue terrible”, contó Mayte.

¿Mayte Lascurain, cantante de Pandora, no se quiso casar por culpa de Mijares?

Incluso, la cantante reveló que estuvo a punto de negarse al compromiso matrimonial con Fernando Iriarte, hijo de la periodista, Maxine Woodside y también ex de Yuri, por amor a Mijares, pero nunca recibió señales claras de un compromiso serio por parte del artista.

Por esta razón, decidió comprometerse y seguir adelante con la relación. ¡Mayte y Fernando Iriarte estuvieron casados por 5 años! Aunque nunca dejó de pensar en Manuel.

“Me encontré con un hombre que fue un novio muy padre que tuve, pero a mí nunca se me pasó Manuel de la cabeza y cuando Fernando me puso un anillo de compromiso, dije: ‘¡Ay, Jesús!, ¿y cómo le hago?’. Entonces un día dije: ‘No, no te puedes casar si estoy enamorada de otro’. Qué fuerte, ¿verdad?”, dijo Lascurain.

¿Qué hizo Mayte Lascurain en el momento en que Manuel Mijares se casó con Lucero en 1997?

No obstante, enero de 1997, Manuel Mijares contrajo matrimonio con Lucero en una ceremonia altamente mediática que fue transmitida en todo el país. Al ver la boda por televisión, Mayte, ya casada con Iriarte, no pudo evitar romper en llanto.

“Me metí al jacuzzi lloré y lloré... ¿por qué estoy llorando? Porque Manuel se había casado” Mayte Lascurain

Eso no es todo, Mayte confesó que le dedicó una canción al cantante. ¡Rompió en llanto al cantarla!

“El tema ‘Alguien llena mi lugar’ está totalmente cantado a Manuel, porque así era, regresaba y ya había alguien, y alguien, y alguien. Te juro que la canté llorando en el estudio en España. Yo cantaba llorando porque Manuel así era”, agregó.

Hoy, Mayte Lascurain y Manuel Mijares mantienen una relación cordial, pero el recuerdo de ese amor permanece en la memoria de ella: “Ya lo perdoné. Ya le dije que nos llevamos a la próxima vida”, concluyó.