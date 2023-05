Lucero Mijares y el peso de la fama de sus padres, ¡está orgullosa de ser su hija!

Lucero Mijares protagonizará su primer musical y se sincera sobre si la fama de sus papás

Desde que comenzó a participar en conciertos de sus papás, Lucero Mijares ha destacado con su espectacular voz y había expresado su gran pasión por el teatro, por lo que el sueño se cumplió y próximamente será la protagonista del musical ‘El Mago’ del productor Juan Torres.

Y en medio de esta noticia, la joven cantante responde si ha sido agobiante el tener que llenar alguna expectativa teniendo a dos padres tan talentosos y famosos, como lo son, Lucero y Mijares, grandes exponentes de la música en México y Latinoamérica.

“Hay veces que gente (otros hijos de famosos) lo toma como si fuera, ‘híjole’, qué horror, soy ‘hija de’, pero yo soy muy feliz, pongo mi nombre en alto para también representar a estos grandes de la música”, expresó ante las cámaras del programa ‘Hoy’.

Lucero Mijares responde qué se siente ser hija de Lucero y Mijares:

Y continuó, “cuando me dicen, ‘oye, ¿qué se siente ser hija de Lucero y Mijares?', (yo digo) ¡me encanta, me encanta, me encanta!, siento increíble”.

Con su espontaneidad natural y siendo siempre muy sincera ante las cámaras, Lucero Mijares contó los consejos que le dieron sus famosos papás ahora que tendrá su primer protagónico en un musical.

Lucero Mijares habla de lo que siente de ser hija de Lucero y Mijares / Instagram: @luceromijaresoficial

"(Me dijeron) que no me dé pena abrirme mucho a esto, porque, pues como que luego me hago un poquito chiquita, porque me dan muchos nervios y que no haga caso a los comentarios malos, que siempre los va a haber, pero, pues que no sirven”, contó.

¿Cuándo se estrena la obra de Lucero Mijares?

‘El Mago’ (The Wiz), obra de teatro musical protagonizada por Lucero Mijares, llegará al Teatro Hidalgo el próximo 30 de junio.