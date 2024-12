¿Manuel Mijares le dedicó su nuevo álbum a Lucero? Esto es lo que sabemos

La relación entre Lucero y Manuel Mijares ha sido objeto de especulaciones desde que se divorciaron hace más de 13 años.

A pesar de la separación, el vínculo amistoso y profesional que mantienen ha llevado a muchos fanáticos a soñar con una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, ambos han dejado claro que, aunque comparten una gran amistad, no hay intenciones de retomar su relación de pareja.

Recientemente, una transmisión en vivo de Lucero junto a su hija, Lucero Mijares, reavivó la conversación cuando surgió el rumor de que Mijares podría haber dedicado su nuevo álbum, Caprinos, a su exesposa.

La respuesta de Lucero ante el rumor del nuevo álbum de Mijares

Durante un live en Instagram, Lucero y su hija abordaron directamente el tema. Lucero Mijares preguntó con tono curioso: "¿Mijares te dedicó su nuevo álbum?”

La reacción de la cantante fue inmediata y llena de humor: "¡Sí!”, respondió Lucero con ironía, antes de reflexionar: "¿Por qué me lo dedicaría? ¿Por qué? Saben qué creo, que hay que vivir y dejar vivir. Sí, ¿por qué me dedicaría su álbum nuevo? Ah, porque llevábamos 90 años de casados, chance me lo dedicaría, pero ni así".

Estas palabras desataron risas en la conversación, pero dejaron claro que no hay fundamento en el rumor.

Además, Lucero subrayó que, aunque existe un gran cariño mutuo, ni ella ni Mijares harían un gesto tan significativo después de su separación: “Ni yo le dedicaría un álbum, ni él me dedicaría su álbum a mí,” puntualizó.

El papel de Lucero Mijares en los rumores

Lucero Mijares, hija de la pareja, también intervino para reforzar la postura de sus padres. Con un tono sincero y directo, expresó: “Se llevan muy bien, pero no están casados, y se divorciaron”.

Además, la joven dejó en claro que le resulta cansado escuchar constantemente comentarios que vinculan sentimentalmente a sus padres: “Perdón por funar a los que hacen ese tipo de preguntas, perdón, pero yo ya me harté".

Esta declaración refleja no solo su incomodidad ante las especulaciones, sino también el impacto que estas situaciones tienen en su vida personal y familiar.

El llamado de Lucero: respeto y privacidad

Por otro lado, Lucero aprovechó la oportunidad para hablar sobre la presión que el público ejercen sobre los artistas y sus familias. Dirigiéndose especialmente a su hija, expresó:

“Yo un día comenté que se me hace bien complicado que a los artistas nos quieran volver opinólogos de la vida de los demás. O sea, que tú seas nuestra hija no quiere decir que tengas que ser opinóloga o portavoz de mi vida, la de tu papá o la de los dos” Lucero

Con estas palabras, la cantante reiteró la importancia de respetar los límites personales y profesionales, y subrayó que no todo lo relacionado con la vida privada de las figuras públicas debe estar bajo escrutinio constante.

A pesar de la controversia, Caprinos, el próximo álbum de Manuel Mijares, ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Aunque no está dedicado a Lucero, promete ser un trabajo musical lleno de emociones y creatividad, como lo ha demostrado el cantante en su carrera de décadas.

La relación entre Lucero y Mijares sigue siendo un ejemplo de cordialidad y respeto tras un divorcio. Ambos han logrado construir una dinámica familiar saludable, lo que les ha permitido mantenerse unidos como padres y colegas.

