Lucero Mijares defiende a Ángela Aguilar tras abucheo en los Kids’ Choice Awards; ¡exige que la respeten!

El abucheo que sufrió Ángela Aguilar el pasado fin de semana en los Kids’ Choice Awards sigue generando mucha controversia. Si bien algunos afirman que “se lo merece”, otros no han dudado en defenderla. Tal es el caso de Lucero Mijares, quien pidió respeto para su colega.

En un reciente encuentro con los medios, la actriz de teatro se solidarizó con la cantante y aseguró que es “demasiado joven” para lidiar con el “hate” del público que, a su perspectiva, suele comentar “muchas barbaridades”.

“La gente, a veces, comenta, mucha barbaridad. También es muy joven para aguantar tantas barbaridades” Lucerito Mijares

Lucero Mijares admira a Ángela Aguilar y hasta ¡quiere colaborar con ella!

Durante la conversación, la hija de Lucero no solo afirmó que la esposa de Christian Nodal es una persona “digna de respeto”, también confesó que desea conocerla pronto y hasta quiere tener la oportunidad de hacer una colaboración musical con ella.

“Nada más quiero decirle que la admiro muchísimo. Espero conocerla muy pronto. Espero colaborar con ella y, pues nada, le deseo muchísima suerte”, expresó.

Incluso, aprovechó las cámaras para mandarle un consejo sobre cómo lidiar con los malos comentarios en redes sociales.

“Que no haga caso, que sea feliz. Que la pase bien. Obviamente, todos van a decir todo. Entonces, que no haga caso. Yo he estado en esa situación de hate, pero, afortunadamente, creo que tengo esta piel gruesa que me han dado mis papás y espero que ella también la tenga”, señaló.

Así fue como Ángela Aguilar fue abucheada en los Kids’ Choice Awards

El pasado 17 de noviembre, se llevaron a cabo los Kids’ Choice Awards. Al momento de presentar a Ángela Aguilar, el público comenzó a abuchearla y gritar el nombre de Cazzu, expareja de Christian Nodal.

Aunque la joven mantuvo la compostura en el escenario, un video grabado momentos antes de la actuación mostró que, aparentemente, rompió en llanto. En el clip, se puede ver a la cantante negando con la cabeza y tocándose el rostro, como si se estuviera secando las lágrimas.

Si bien no se ha pronunciado de manera directa sobre el incidente, en sus redes sociales compartió una imagen de su papá cargando a un perrito que lucía un suéter con el siguiente mensaje: “El ciberbullying no está cool”, algo que fue considerado como una forma de pedir un alto a las críticas en su contra.

La cantante no fue la única en sufrir abucheo. A Nodal también le gritaron “aguante Cazzu” durante su salida de los Latin Grammy 2024, algo que habría molestado al cantante, pues, en el video del momento, se observa cómo pone una expresión más seria al oír el nombre de su exnovia.

¿Como fue la historia de amor entre Nodal y Ángela Aguilar?

Pese a que la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido criticada desde el comienzo, los señalamientos aumentaron a raíz de las declaraciones de Cazzu. Hace algunas semanas, la argentina mencionó que se había enterado de la relación entre los artistas a través de los medios y no meses antes, como lo llegó a asegurar la hija de Pepe Aguilar.

Esto dejó abierta la posibilidad de que el romance entre los mexicanos inició como una infidelidad. Si bien Nodal ha negado esta versión, la especulación sigue creciendo.

Recordemos que Nodal y Ángela dieron a conocer su relación tan solo dos semanas después de que él anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de relación y una pequeña en común. Un mes y medio después de esto, ambos se casaron en una ceremonia íntima, pero elegante, en Cuernavaca.

