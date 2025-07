Ángela Aguilar no llena en EUA, ni con boletos baratos, el “Libre corazón tour” según TikTok, y redes explotan

Parece que no todo esta saliendo bien y aunque una de las voces más jóvenes del regional mexicano anunció con bombo y platillo su gira por Estados Unidos, la respuesta del público no ha sido tan ruidosa como su apellido. Ángela Aguilar, heredera del legado musical de los Aguilar, dio a conocer hace unos días su “Libre corazón tour” en tierras norteamericanas, despertando aplausos en redes y un sinfín de comentarios, aunque no todos fueron positivos.

Entre entusiasmo, promesas benéficas y un nuevo álbum bajo el brazo, Ángela Aguilar parecía lista para conquistar nuevos escenarios. Sin embargo, el sueño americano no ha arrancado con la fuerza esperada. En TikTok, varios usuarios aseguran que, hasta ahora, ninguno de los recintos programados ha logrado venderse por completo, pese a que los boletos están disponibles a precios que, para los estándares estadounidenses, son considerablemente bajos. ¿Qué está pasando con Ángela en EE.UU.? Aquí te lo contamos todo.

Te puede interesar: Majo Aguilar estaría en peligro, según Maryfer Centeno, quien advierte amenazas de fans de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look. / Instagram: @angela_aguilar

¿Por qué los conciertos del “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar no se están llenando?

Desde que Ángela Aguilar anunció su gira por EE.UU., los comentarios encontrados no han parado. Aunque la intención de donar un dólar por cada boleto vendido a causas migrantes fue bien recibida en un inicio, las cifras parecen decir otra cosa: no hay llenos, ni en los recintos más pequeños.

Al revisar el enlace en su cuenta oficial de Instagram, los fans pueden acceder a la plataforma de venta de boletos y aún hay disponibilidad en todas las fechas. Algunos recintos, como el Ritz Theatre en Newark o el San Jose Civic, no superan las 4 mil localidades, pero ni así se ha logrado colgar el cartel de “sold out”.

“Eso cobran los artistas nuevos”, escribió una usuaria en TikTok, al señalar que los boletos oscilan entre 65 y 90 dólares (entre 1,300 y 1,800 pesos mexicanos). Y aunque en México esos precios serían exclusivos para figuras de gran talla, en EE.UU. representan una tarifa modesta, accesible, e incluso competitiva si hubiera demanda real.

Te puede interesar: Christian Nodal: Señalarían al cantante de estafar a joven compositor con la canción “Amé”

¿Está perdiendo Ángela Aguilar la conexión con su público?

El desinterés del público en EE.UU. podría tener varias lecturas. Por un lado, el mercado anglo ha demostrado ser difícil para artistas del regional mexicano, sobre todo si no hay una base sólida de fans locales. Por otro, Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán en meses recientes, con polémicas que han tocado desde sus declaraciones sobre su identidad cultural, hasta conflictos con otros influencers y medios.

Incluso han surgido mensajes preocupantes. Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, expuso un mensaje alarmante de un club de fans de Ángela Aguilar, en el que amenazaban a su colega Majo. Esto ha provocado aún más ruido en redes, justo cuando la cantante necesita buena prensa para empujar la venta de sus boletos.

Te puede interesar: Ángela Aguilar, tras ir a la final de la Copa oro sin Nodal, hace tremendo anuncio: “Decidí tomarme un tiempo”

¿Cuáles son las fechas de “Libre corazón tour” de Ángela Aguilar?

La cantante, Ángela Aguilar no escatimó en ambición: 17 fechas entre octubre y diciembre de 2025, en ciudades clave como Dallas, San Antonio, Chicago y Las Vegas. La gira promociona su nuevo disco “Nadie se va como llegó”, pero la ausencia de paradas en México fue un punto muy señalado por el público nacional.

Los recintos elegidos, como el Majestic Theatre en San Antonio o el Paramount Theatre en Denver, tienen capacidad para entre 2 mil y 4 mil personas, lo que muestra que su equipo eligió lugares relativamente pequeños. Aun así, el público no ha respondido como se esperaba. Por ahora, la estrategia parece estar en pausa. Aunque la venta general arrancó el 11 de julio, a una semana del lanzamiento los números no muestran indicios de repunte.



24 de octubre – Newark, NJ – Ritz Theatre

26 de octubre – Reading, PA – Santander Performing Art Center

1 de noviembre – Indianapolis, IN – Murat Theatre at Old National Centre

2 de noviembre – Chicago, IL – The Auditorium

6 de noviembre – Dallas, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

7 de noviembre – San Antonio, TX – Majestic Theatre

8 de noviembre – Houston, TX – 713 Music Hall

9 de noviembre – Oklahoma City, OK – The Criterion

14 de noviembre – Raleigh, NC – Martin Marietta Center for the Performing Arts

15 de noviembre – Atlanta, GA – Atlanta Coliseum

16 de noviembre – Charlotte, NC – Ovens Auditorium

20 de noviembre – Tucson, AZ – The Linda Ronstadt Music Hall

21 de noviembre – El Paso, TX – Plaza Theatre

23 de noviembre – Denver, CO – Paramount Theatre

6 de diciembre – San Jose, CA – San Jose Civic

12 de diciembre – San Diego, CA – The Magnolia

13 de diciembre – Las Vegas, NV – Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar engaña a Nodal? Dedica mensaje especial a ‘amigo’ tras fin de semana sin su esposo