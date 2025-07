¿Indirecta a Pepe Aguilar? Emiliano Aguilar comparte emotivo video de su hija y dice: “No me juzga”

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, vuelve a dar de qué hablar. Tras la controversia por no haber felicitado a su progenitor en el Día del padre y optara por celebrar a su padrastro, el rapero comparte un poco de la convivencia que tiene con su hija.

A través de Instagram, Emiliano Aguilar subió un video en el que se le puede ver a su hija viendo una transmisión en vivo de él en redes sociales. En el clip, se observa a la menor dandole un beso a la pantalla, para después sonreir frente a la cámara.

La publicación fue acompañada de un mensaje en el que expresa el gran dolor que siente por no poder verla tan seguido debido a su trabajo y manifestando el gran amor que siente por ella, ya que es de las pocas personas que “no lo juzga” por su pasado.

Emiliano Aguilar

“No me juzga. No ve la persona mala que era. No me tiene miedo. Para ella soy su todo y ella, para mi, es mi todo, mi razón de vivir. Hay veces que no puedo estar mucho con ella por esta vida de ‘artista’ que escogí y me ca…, pero ella es mi luz en este mundo de oscuridad. Te quiero mucho, morra”