Emiliano Aguilar ignora a Pepe Aguilar en el Día del padre; felicita a quien considera su “verdadero papá”

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, están distanciados. A pesar de que ambos han dicho que hay cariño mutuo, han dejado claro, principalmente Emiliano, que, por cuestiones personales, prefieren estar separados.

Este 15 de junio, se celebra el Día del padre en México y diversas partes de Latinoamérica, por lo que muchos esperaban un acercamiento entre las celebridades. Sin embargo, esto no fue así y Emiliano no solo olvidó a Pepe en esta fecha tan importante, también prefirió felicitar al hombre que considera que le enseñó lo que “realmente es tener un papá”.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

No te pierdas: Integrante de la familia Aguilar suspende show en Estados Unidos para no poner en peligro a los migrantes

¿Por qué Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, están distanciados?

Si bien Emiliano Aguilar no suele hablar mucho sobre el distanciamiento con su padre, Pepe Aguilar, este último declaró recientemente que la separación se dio, principalmente, por culpa de Carmen Treviño, su primera exesposa y madre del rapero.

Durante una entrevista con Pati Chapoy, la cabeza de la dinastía Aguilar aseguró que Treviño se llevó a Emiliano cuando apenas era un niño y no pudo convivir mucho con él.

Pepe Aguilar “Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó, cuando yo no estaba en la casa. Lo traté de buscar desde inmediatamente. Me hice responsable económicamente de su manutención hasta que tuvo 18 años. Y tengo todos los recibos”

El artista sostuvo que, en su momento, vivieron juntos. No obstante, aparentemente, su hijo no se acostumbró a las reglas de su casa, algo que fracturó aún más su relación.

“Traté de dar el mayor de los amores, la mayor comprensión. Él necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta de cuánto le hice falta durante todos esos años. Traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando sólo que estando conmigo”, expresó.

Pese a todo, dijo amar mucho al hoy cantante de 32 años y le deseó todo lo mejor en su carrera como rapero: “Yo lo amo, sí, incondicionalmente. Me da mucho gusto que esté trabajando, que esté cantando. No le entiendo mucho a lo que hace, pero no lo critico. Es una expresión. Ojalá le vaya muy bien, y creo que tiene con qué hacerlo”, concluyó.

¿A quién felicitó Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar en el Día del padre?

A través de Instagram, Emiliano Aguilar compartió unas fotos de su mánager y padrastro, Adrián Arce, junto a una emotiva felicitación por el Día del padre. En dicho mensaje, el cantante asegura que el esposo de su madre fue la persona que le enseñó lo que era tener un “papá” que viera por él.

Emiliano Aguilar “FELIZ DÍA DEL PADRE A LA PERSONA QUE ME FORJÓ QUE ME HIZO SER LA PERSONA DE HUEVOS QUE SOY HOY ,QUE GRACIAS A ÉL SUPE LO QUE ES TENER UN PADRE. TE QUIERO UN CH…. ADRIÁN @tucanesmanager. YA SE QUE AVECES SOY UN DESMADRE, PERO AQUÍ ANDAMOS”

El que no hiciera mención de su padre biológico no pasó desapercibido y los comentarios de la publicación se llenaron de comentarios resaltando que “un padre no es el que engendra, sino el que cría”.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado ante esto y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para compartir el festejo que se hizo en un jardín de niños por el Día del padre, en el que los menores hacen una presentación con una de sus canciones.

Checa: Emiliano Aguilar golpeó a exnovio de Jenni Rivera tras una entrevista; él explica qué fue lo que pasó

¿Quién felicitó a Pepe Aguilar por el Día del padre?

Mientras que Emiliano Aguilar ignoró a Pepe Aguilar en este día tan importante, Ángela y Leonardo Aguilar sí felicitaron a su padre. En el caso de la llamada ‘Princesa del regional mexicano’, compartió una foto de su padre agarrándola de la mano, cuando apenas era una niña: “Feliz día”, escribió en su post.

Por otra parte, Leonardo subió un video de su niñez, en el que se le puede ver jugando futbol con su papá: “Qué fortuna crecer con tu ejemplo, te amo pa”, manifestó.

La publicación de este último se llenó de comentarios recordándole que su papá “no trata por igual a todos sus hijos”. Esto, en referencia al distanciamiento de este último con su primogénito.

Mira: Emiliano Aguilar revela si Pepe Aguilar lo abandonó, luego de despotricar contra su hermano Leonardo