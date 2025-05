Emiliano Aguilar golpeó a exnovio de Jenni Rivera tras una entrevista; él explica qué fue lo que pasó

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, vuelve a estar en polémica. Tras hacerse viral por el tierno momento que protagonizó con Maribel Guardia, se da a conocer que habría estado involucrado en una pelea.

A través del canal de YouTube de ‘Don Cheto al aire’, el periodista Said García contó que el artista había asistido a una de sus transmisiones por radio de su programa en Estados Unidos.

Durante la entrevista, según lo dicho por Said, el joven comenzó a arremeter contra las autoridades de aquel país y decir muchas palabras altisonantes al aire, pese a que ya le habían advertido que no podía hacerlo, ya que podrían tener problemas.

“Llegó a la entrevista, empezó la entrevista diciendo la palabra con F. Obviamente, saben lo que yo opino de nuestro actual presidente. Yo también estoy en contra, pero trabajamos en un medio de comunicación. Se le explicó y se le dijo ‘no se trata de censura, no se trata de que no queramos tirarle, se trata de que nos pueden quitar la licencia’. La dijo cuatro veces…también dijo otras groserías”, relató Said García.

Emiliano Aguilar / IG: @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Emiliano Aguilar golpeó al ex de Jenni Rivera?

De acuerdo con García, tras la entrevista, Emiliano fue confrontado por un exnovio de Jenni Rivera, que le reclamó por estar diciendo groserías al aire. El rapero no habría tomado bien el comentario y, supuestamente, comenzó a discutir con él.

Said García “Le vino a decir ‘llevo 25 años escuchando la ‘Ke Buena’. Yo ya trabajé allí. Vengo con mis hijos en el carro y mis hijos no se merecen estar escuchando esas palabras que tú estás diciendo’. Emiliano le contesta ‘tú vienes a reclamarme por ‘trompista’”

Said García relató que luego de hacerse de palabras, empezaron los golpes. Posterior a dar su testimonio, el comunicador mostró imágenes de la cámara de seguridad que captó el encontronazo.

Afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores gracias a que varias personas intervinieron para separarlos: “La gente que estaba de testigo me dijeron que la persona que había llegado a reclamar era Fernie, exnovio de Jenni Rivera, también conocido como ‘El Pelón’”, indicó.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su pelea con el ex de Jenni Rivera?

Mediante un video para redes sociales, Emiliano Aguilar admitió que sí se había peleado con una persona que, según él, nunca ha visto en su vida. No obstante, alegó que este sujeto fue quien lo agredió primero.

Emiliano Aguilar “Sale un vato, yo no sé quién era, pero era un vato pelón y estamos en Los Ángeles. Llega un vato pelón y me empieza a decir ‘ey, ¿qué onda?, ¿tú eres el de la entrevista?’, y le dije que ‘simón’. Él me dijo que ¿por qué andaba diciendo que Tijuana y fu… Trump? Entonces, como que el vato me quería pelear y le hizo así (mostró los puños). Yo vi que había una reja abierta y, sin pensarlo, le comencé a dar”

El rapero sostuvo que lo han “enseñado a defenderse de quién sea”, por lo que no se arrepiente de lo sucedido: “Yo no sabía que era el ex de Jenni Rivera, para mí era un pelón que venía a ca… el palo”, indicó.

Para finalizar, le reclamó a ‘Don Cheto’ y su equipo por haber compartido el video de su pelea: “Para que se den cuenta de la realidad de la historia. Ese vato salió de la nada”, concluyó.

¿Emiliano Aguilar irá a prisión por agredir al ex de Jenni Rivera?

Hasta el momento, se desconoce si el ex de Jenni Rivera tomará acciones legales en contra de Emiliano Aguilar. No obstante, en caso de que quiera hacerlo, podría acusar al cantante de agresión, un delito que, en Estados Unidos, puede derivar en una multa económica o hasta varios años en prisión, dependiendo de la gravedad.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el hijo de Pepe Aguilar se ve involucrado en una polémica. En 2017, fue arrestado por presunto tráfico de personas. Tras ser liberado, ingresó a un centro de rehabilitación y se enfocó en su música.

