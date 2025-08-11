Lupillo Rivera aclara el estado de salud de su madre Rosa rivera tras hospitalización; ¿está grave?

En medio de una ola de rumores y preocupación por la salud de doña Rosa Rivera, madre de la fallecida Jenni Rivera (+) y el cantante Lupillo Rivera, quien en junio fue hospitalizada por un problema cardíaco, fue Lupillo quien salió a aclarar el estado de salud actual de su madre, durante un encuentro con la prensa. ¿Es grave lo que le está pasando? Te contamos lo que dijo.

¿Cuál es el estado de salud actual de Rosa Rivera, madre de Lupillo Rivera y Jenni Rivera?

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Lupillo Rivera fue abordado por medios de comunicación que no tardaron en preguntarle sobre el estado actual de su madre, quien hace unas semanas fue internada de emergencia por una falla cardíaca.

Doña Rosa Rivera fue intervenida recientemente para una recolocación de marcapasos, luego de que se reportara un problema relacionado con su corazón.

Ante la insistencia de los medios, Lupillo ofreció unas breves declaraciones que buscan tranquilizar a los fans:

“Ah, muy bien, está muy bien, ya ahorita está ahí muy bien, ya se siente mucho mejor, la verdad”, aseguró el cantante de regional mexicano.

¿Qué opina Lupillo Rivera sobre el trabajo de su sobrina Chiquis Rivera?

Durante la breve entrevista concedida al programa Venga la alegría, Lupillo también fue cuestionado sobre su sobrina Chiquis Rivera, quien se encuentra en plena promoción de nuevos proyectos profesionales. El semblante del artista cambió visiblemente al hablar de ella, pasando de la cautela a un tono de orgullo.

“Chiquis anda trabajando mucho, le anda echando muchas ganas”, compartió. “Ya ahora sí yo creo que ya conoce la vida artística, del artista, y se pierden momentos de visitar, de convivir, entonces ya ahorita anda trabajando mucho”, añadió, en referencia a la apretada agenda de la cantante.

La relación entre los integrantes de la familia Rivera ha sido ampliamente comentada por el público, con momentos de cercanía y otros de distanciamiento. Sin embargo, las palabras de Lupillo parecen indicar un momento de armonía y respeto mutuo, especialmente en tiempos difíciles como los que atraviesan por la salud de doña Rosa.

¿El cantante Lupillo Rivera y su sobrina Chiquis Rivera preparan su autobiografía?

Además de hablar sobre su familia, Lupillo Rivera compartió que se encuentra trabajando en un nuevo libro, del cual evitó dar detalles, pero sí confirmó que está próximo a lanzarse.

“No podemos compartir mucho ahorita, por qué pues... ahorita más adelantito vamos a hablar de ese rollo, sí va a haber muchas fotografías interesantes”, comentó, dejando entrever que el contenido podría incluir material inédito y aspectos íntimos de su vida o carrera artística.

Por otro lado, también se refirió al libro que está preparando Chiquis, y aunque tampoco quiso revelar detalles, sí expresó su entusiasmo por la obra: “El de Chiquis está bien bonito, ya lo miré ese, es como de caricatura, y la verdad, la verdad, está bien bonito, me gustó mucho”, confesó, lo que genera expectativa entre los seguidores de la artista.

Así, mientras doña Rosa se recupera lejos del ojo público, los Rivera siguen avanzando en sus proyectos profesionales.

