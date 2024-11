Chiquis Rivera revela si conviviría con su padre tras su posible salida anticipada de la cárcel

A finales del mes de octubre, Rosie Rivera dio a conocer una noticia alarmante a través de sus redes sociales. La expareja de la Divina de la banda, Trino Marín, quien cumple una sentencia de 31 años de prisión por abuso contra sus hijas Chiquis y Jacquie y su cuñada Rosie, podría tener una reducción en su condena.

La razón principal de esta posible reducción sería la “buena conducta” que ha mostrado Marín en los casi 15 años que lleva encarcelado. A través de sus redes sociales la hermana de la fallecida Jenni Rivera detalló que sin duda la posibilidad de que su agresor salga antes de tiempo de la cárcel, le hace tener sentimientos encontrados, ya que para ella fue una etapa muy difícil.

Rosie también confesó que, en dos ocasiones previas, Trino ha solicitado una reducción de condena, las cuales han sido rechazadas. Sin embargo, esta vez las autoridades han reabierto el caso para una revisión de su sentencia, por lo que tendría la posibilidad de salir en libertad.

Doña Rosa Rivera afirma que la gente no conoce quién es su hija realmente y solo se dejan llevar por malos rumores.

Chiquis reacciona a la posibilidad de que su padre salga de prisión antes de tiempo

Hace unos meses, Chiquis Rivera sorprendió al público al revelar que había tenido un reencuentro con su padre, Trino Marín, en prisión. Después que la cantante fue a verlo a la cárcel, compartió que la experiencia le permitió sanar heridas del pasado y que su padre había mostrado arrepentimiento por los abusos cometidos contra ella, su hermana Jacquie y su tía Rosie cuando eran menores de edad.

Aunque Chiquis no dio muchos detalles sobre ese encuentro en aquel momento, comentó que fue un paso importante en su proceso de perdón: “Me ayudó a sanar mi niña interior”, explicó la hija de Jenni Rivera.

La relación con su padre, después de muchos años de distanciamiento, fue un tema delicado, pero para Chiquis, el perdón se ha convertido en una herramienta de liberación personal.

Chiquis Rivera posando con vestido rosa y sombre del mismo color / Instagram: @chiquis

“Desde hace mucho lo perdoné. Es algo que desde chiquita me han inculcado. Conozco el perdón de Dios, y para mí el perdón es muy importante”, comentó.

Recientemente, en un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Chiquis fue abordada sobre la posibilidad de que su padre pudiera salir antes de prisión debido a buena conducta, lo que podría reducir su condena.

Ante la pregunta, la cantante expresó que deja el asunto en manos de Dios: “Ahorita no quiero opinar, no sé lo que Dios quiera. Cuando lo fui a ver, es un hombre cambiado, yo lo sentí en mi corazón. Dios tiene la última palabra, así que yo estoy aquí esperando”.

Posturas divididas en la familia Rivera

La posibilidad de que Trino Marín salga antes de cumplir su sentencia ha generado posturas encontradas en la familia Rivera. Mientras que Rosie Rivera ha sido firme en su oposición a la liberación de su excuñado, Chiquis ha adoptado una perspectiva más comprensiva y abierta al cambio.

“Cada quien lo ve de diferente manera. Ella [Rosie] solamente sabe lo que pasó y tiene sus hijos, y la entiendo. La verdad, siento que la gente puede cambiar; cuando uno quiere, puede, con la terapia y aceptando”, explicó Chiquis, mostrando empatía por la postura de su tía, pero también por su convicción en la posibilidad de redención.

Respecto a su hermana Jacquie, Chiquis reveló que ambas han trabajado en la sanación de las heridas familiares y que Jacquie ya ha visitado a su padre en prisión en varias ocasiones.

“Mi hermana está feliz de que algo se está haciendo. Hablé con ella, ella me apoya mucho y yo a ella. Desde hace mucho, ella ya fue a visitarlo, ha ido varias veces, de hecho, se hablan mucho más ellos”, comentó la cantante.

Aunque el tema sigue siendo doloroso y complejo para la familia, Chiquis ha dejado claro que el perdón ha sido clave en su vida y en su relación con su padre: “Cuando él me pidió perdón, fue un momento muy especial. Me liberé. Fue algo que no pensé que iba a cambiar mi vida, pero me la cambió de alguna manera”, afirmó.

La situación sigue en desarrollo, y aún no se sabe si Trino Marín podrá obtener la reducción de su condena, pero lo que sí es claro es que las heridas familiares están en proceso de cicatrización, cada quien a su propio ritmo.