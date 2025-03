Hermana de Jenni Rivera, Rosie habla sobre la liberación de Trino Marín, su agresor: “No lo quiero ver”

Trino Marín, exesposo de la fallecida Jenni Rivera, fue liberado de prisión el 26 de noviembre de 2024, tras cumplir 18 años de una sentencia original de 31 años, gracias a buena conducta. Marín, quien fue condenado por abusar sexualmente de Rosie Rivera cuando ella era menor, recuperó su libertad.

Rosie Rivera sobre la libertad de Trino Marín: “Me da miedo”

Rosie Rivera, quien sufrió abuso entre los 8 y 11 años, expresó su reacción tras conocer la noticia. La empresaria agradeció que la Ciudad de Long Beach le notificara directamente, en lugar de enterarse por los medios:

“La ciudad de Long Beach tuvo la cortesía de llamarme y dejarme saber, fueron muy claros en decir que sí saldría,” comentó Rosie en una entrevista con De primera mano’.

A pesar del dolor que esta situación reaviva, Rosie enfatizó su compromiso con su proceso de sanación y su bienestar personal:

“Aunque soy adulta, da miedo pensar cómo voy a reaccionar si lo veo. No lo quiero ver, no lo quiero cerca de mis hijos, no lo quiero en mi vida y sí me da gusto que dejan saber a las víctimas. Pasé un proceso de coraje, de cuestionar, pero no puedo controlarlo ni estar enojada con el mundo porque él está libre. Él pagó el tiempo que la Corte tuvo para él y Dios dirá lo demás. Hay que cuidar a los niños que estén cerca de él”. Rosie Rivera

Rosie recordó el momento en que decidió revelar el abuso a su familia

“Cuando conté lo que pasó tenía 16 años. Mi mamá, mi hermana y Jenni Rivera me creyeron. Les dije que lo había perdonado, fue hace 15 años. Jenni me apoyó porque era lo mejor para mí. Yo tenía que soltar ese coraje que le tenía a esa persona”. Rosie Rivera

A lo largo del proceso legal, Rosie también encontró consuelo en saber que Trino Marín finalmente reconoció su culpa. Según contó, su hermana Jacquie le informó que Marín admitió que merecía estar en prisión:

“Por muchos años quería saber que él estaba arrepentido, que no nos llamara mentirosas. Hace años, Jacquie me dijo que él confesó que merecía estar ahí.”

Rosie subrayó la importancia del apoyo familiar en su proceso:

“Si él quiere buscar ayuda, si quiere sanar, eso empieza con él reconociendo. El hecho que mi familia me creyera, aunque él no lo reconociera, eso me ayudó. Hubiera dolido más si mi mamá, si mi hermana, no me hubieran creído,” agregó.

Rosie Rivera revela que ya no guarda rencor a su agresor

Rosie Rivera confesó que tomó decisiones difíciles pero necesarias para liberarse del rencor y sanar:

“Me cansé de estar enojada, me desgastó. Mi vida era odiar. No fue fácil, sin la presencia del Espíritu Santo, yo no podría, para mí es imperdonable. Duré meses en el proceso con Dios, conmigo misma, escribí mucho, tomé mucha terapia, y cuando lo hice, fue antes de la Corte. Eso me sirvió para verlo y hacer el proceso de la Corte con más calma, sabiendo que la Justicia Divina siempre viene.” Rosie Rivera

A través de su testimonio, Rosie muestra cómo el perdón ha sido un paso crucial en su camino hacia la paz personal. Aunque la liberación de Trino Marín revive viejas heridas, Rosie deja claro que su prioridad es proteger a sus hijos y seguir adelante con su vida.

