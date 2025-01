Jenni Rivera: Incendios en Los Ángeles ponen en riesgo el hogar donde vivió la ‘Diva de la banda’

Los devastadores incendios en Los Ángeles han causado que varias personas, incluyendo celebridades como Karla Souza, perdieran sus hogares. Esta tragedia también está por alcanzar a la dinastía Rivera, pues la propiedad de la fallecida Jenni Rivera se encuentra en peligro de ser devorada por las llamas.

La casa de la llamada ‘Diva de la banda’ se ubica en Encino, una de las zonas más afectadas por este desastre.

Con un costo aproximado de 3.3 millones de dólares, la artista adquirió este inmueble en 2009 y vivió allí junto a su en ese entonces esposo, Esteban Loaiza y por sus hijos, Chiquis, Jacquie, Michael, Jenicka y Johnny.

Luego de su deceso, la propiedad fue vendida, en 2016, por 4.19 millones de dólares al cantante Nick Lachey.

Jenni Rivera / Redes sociales

Te podría interesar: Kate del Castillo tras ser evacuada por los incendios en Los Ángeles teme escuchar: “Tu casa ya desapareció”

Hija de Jenni Rivera teme por la propiedad que fue su madre en Los Ángeles

La primera en hablar del asunto fue Jenicka López. A través de redes sociales, señaló que, si bien la casa ya tiene otro dueño, le duele mucho la posibilidad de que las llamas terminen consumiendo la propiedad.

“La casa que me hizo amar el valle, la casa por la que mi madre luchó tanto, el último lugar donde la vi, el hogar que ustedes conocen y aman. Incluso si ya no es nuestro, me pone triste ver que posiblemente desaparezca en las próximas horas. Rezo por nuestros bomberos y por Los Ángeles”, expresó.

Jenni Rivera / Redes sociales

Mamá de Jenni Rivera habla sobre la propiedad que fue de la cantante en Los Ángeles

Por su parte, Rosa Saavedra, mamá de la cantante, tuvo un breve encuentro con la prensa. En la conversación, manifestó su preocupación por lo sucedido a causa de los incendios en Los Ángeles. También mencionó su temor por el futuro de la que fue la casa de su hija.

“Es una tristeza, es una desgracia lo que está pasando con todos estos incendios. Donde vivía Jenni, la casa de ahí de abajito se quemó y dice Cassandra (mi nieta): ‘Abuela ya mero se quema la de mi tía Jenni”, indicó.

De igual forma, contó que se había comunicado con todos sus nietos, incluida Chiquis, para saber si estaban bien.

Mamá de Jenni Rivera habla de la casa de su hija / captura de pantalla

No te pierdas: Incendios en Los Ángeles: Amanda Miguel y su familia también fueron afectados; “Ha sido una tragedia”

¿Qué ha pasado con los incendios en Los Ángeles?

Desde que los incendios en Los Ángeles comenzaron el pasado 7 de enero, los bomberos dado su mayor esfuerzo para tratar de mitigarlos. No obstante, debido a las sequías y los fuertes vientos, esto ha sido casi imposible. Hasta el momento, se han contabilizado 27 decesos.

Las zonas más afectadas son:

Pacific Palisades:

Eaton (Pasadena)

Hurst (Valle de San Fernando)

Sunset (Hollywood Hills)

Kenneth (West Hills)

Creek (Angeles National Forest)

Auto (Oxnard)

Scout (Riverside)

Little Mountain (San Bernardino)

A raíz de todo esto, la empresa ‘Live Nation’ organizó el ‘FireAid’, un concierto masivo que busca recaudar fondos para ayudar a las víctimas del desastre el 30 de enero. Lady Gaga, Pink y Billie Eilish serán solo algunas de las artistas que se presentarán en este show.

Mira: Incendios en Los Ángeles: Murió la actriz Dalyce Curry por el fuego pues no sabía que tenía que evacuar