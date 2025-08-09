Actor se negó a besar en series y películas por respeto a su esposa y ¡lo corren! Polémica en la televisión

Durante más de dos décadas, el actor ha dejado su marca en el mundo del entretenimiento interpretando a villanos memorables y personajes de fuerte carácter en series y películas. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por una decisión personal que pocos se atreven a tomar en la industria: negarse a besar a otras mujeres en pantalla por respeto a su esposa y a sus hijos. Esta postura, defendida con firmeza, le ha traído tanto el rechazo como una profunda crisis personal. ¡Lo corrieron! Esta es la historia del actor de 59 años.

Pixabay

¿Quién es el actor que se negó a besar a actrices en películas y series por respeto a su esposa?

Neal McDonough, conocido por su papel de Malcolm Beck en la segunda temporada de Yellowstone, reveló en el pódcast Nothing Left Unsaid (citado por Variety) que desde el inicio de su carrera firmaba contratos con una cláusula específica: no realizaría escenas románticas con besos. “Mi mujer no tenía ningún problema, era yo quien realmente tenía el problema”, explicó el actor, que ha mantenido esta norma por más de 20 años.

Aunque asumió su decisión con convicción, las consecuencias no tardaron en aparecer. Tras negarse a grabar una escena de beso en una serie, comenzó a ser rechazado por estudios y productores y hasta lo corrieron y presuntamente vetaron.

“Creí que Hollywood simplemente me había dado la espalda por completo y nunca me volvería a llamar”, dijo.

El actor declaró que durante dos años no recibió ofertas de trabajo, un periodo que él mismo describe como una de las etapas más oscuras de su vida.

Aislado profesionalmente, cayó en una crisis emocional profunda. “Tuve un gran problema con la bebida porque pensaba que bebiendo sería la única forma de ahogar mis penas y evadirme del mundo”, confesó. Esta etapa marcó un punto de quiebre para el actor, quien siempre se ha definido por su fe, sus valores y su devoción a la familia.

Te puede interesar: Famoso actor de Hollywood visita al papa León XIV en el Vaticano y deja mensaje espiritual

Neal McDonough actor / Redes sociales

Neal McDonough y la ética familiar en su vida dentro de Hollywood

El núcleo familiar ha sido, desde siempre, el eje de la vida de McDonough. Casado con Ruvé Robertson y padre de cinco hijos, el actor ha expresado en múltiples entrevistas su deseo de proteger tanto la intimidad de su matrimonio como el bienestar emocional de sus hijos. “No quería que mis hijos pasaran por un mal trago”, dijo sobre el impacto que ciertas escenas románticas podrían tener en su entorno.

Esta postura lo llevó a redefinir su carrera. Lejos de los papeles de galán, encontró un nicho interpretando villanos complejos y multifacéticos. “Decidí ser el mejor villano del planeta”, declaró. Así, logró mantenerse activo en la industria sin comprometer sus principios, aunque al precio de ser catalogado como un actor “difícil” por algunos ejecutivos.

Su trayectoria incluye roles destacados en producciones como Band of Brothers, Desperate Housewives, Captain America: The First Avenger y más recientemente Tulsa King.

Lee: Muere querido actor de ‘Spider-man'; estrellas de Hollywood lo despiden destrozados

Neal McDonough y esposa / Redes sociales

¿Neal McDonough dio su primer beso como actor este 2025?; así fue el momento

El punto de inflexión llegó en 2025, cuando McDonough escribió, produjo y protagonizó El último rodeo, un drama familiar en el que interpreta a un hombre que busca rescatar a su nieto mientras transforma su propia vida. En esta película, por primera vez, el actor filmó una escena de beso… pero con su propia esposa, Rose.

“Interpretar al héroe y besar a la chica al final es una cosa que nunca he hecho pero siempre he querido hacer durante toda mi carrera”, compartió emocionado en TikTok. La escena no solo marcó un hito personal, sino que simbolizó el cierre de un ciclo: McDonough logró conciliar su identidad artística con sus principios personales.

Tal vez te interese: Bruce Willis y Demi Moore celebran juntos el cumpleaños del actor ¡llenos de amor!