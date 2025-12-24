Actor anuncia que está libre de cáncer tras meses de lucha: “Recibí regalo de Navidad”

Un actor anunció públicamente que se encuentra en remisión total del cáncer, una noticia que marca un giro en una batalla personal que compartió con sus seguidores. El intérprete confirmó que los estudios médicos ya no muestran presencia de la enfermedad, abriendo un nuevo capítulo en su vida y generando una ola de reacciones de apoyo y mensajes de aliento.

¿Quién es el actor que confirmó que está libre de cáncer?

Cha Hyun Seung, bailarín y actor surcoreano conocido por su trabajo junto a la solista de K-pop Sunmi y por su participación en el reality Single’s Inferno, reveló que se encuentra libre de cáncer.

El artista, quien fue diagnosticado con leucemia en 2025, compartió la noticia a través de un mensaje que rápidamente generó reacciones entre seguidores y miembros de la industria del entretenimiento.

Cha Hyun Seung confirmó que su cáncer se encuentra en remisión tras un proceso médico que compartió con sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Cha Hyun Seung, actor surcoreano, sobre su diagnóstico médico de cáncer?

Cha Hyun Seung confirmó que se encuentra libre de cáncer mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales. En el mensaje, el artista señaló que la etapa de lucha que vivió llegó a su fin, luego de un proceso marcado por el miedo y la incertidumbre desde la aparición de los primeros síntomas y hasta recibir la evaluación médica más reciente.

En su texto, Cha Hyun Seung explicó que durante ese periodo el temor estuvo presente de forma constante, con dudas sobre su estado físico y los cambios que experimentaba su cuerpo. Relató que, al sentirse llevado por una situación que no podía controlar por completo, decidió enfocarse en avanzar y adaptarse al ritmo que le permitía su condición, aún cuando el proceso resultara difícil.

“La vida de lucha que parecía nunca terminar. Finalmente el bar está abajo, en realidad, desde los primeros síntomas en adelante. Muy cerca de recibir esta evaluación hoy, el miedo siempre ha vivido en mi corazón: '¿Qué pasa si no es okay ?

'¿Qué es la hemorragia?’, '¿Cuál es el color verde?’, ‘El corazón también está deforme...?’ Todo sentí que solo iba por una mala dirección”, dijo el actor.

El bailarín también se refirió a los efectos del tratamiento de quimioterapia, señalando que al inicio incluso caminar le resultaba complicado. Recordó un episodio durante una revisión médica en el que presentó fiebre alta, momento en el que comprendió que el dolor formaba parte del proceso que estaba atravesando. A partir de entonces, mencionó que comenzó a afrontar la situación con otra disposición, sin dejar de lado el miedo ni la lucha.

“Me di cuenta en ese momento: ‘Ahh... El dolor no es tan malo. Incluso este dolor es parte del proceso de mantenerme vivo’, empecé a reír desde entonces, sonrío”, mencionó.

Finalmente, Cha Hyun Seung expresó que no esperaba el final de este proceso y comparó la noticia con recibir un regalo inesperado de Navidad. En su mensaje también dirigió palabras a otros pacientes que se encuentran en tratamiento, a quienes alentó a no soltar la esperanza. El artista agradeció el interés y el apoyo que ha recibido durante este periodo

“Ni siquiera esperaba que terminara, parece que recibí regalo de Navidad. Estoy tratando de vivir cuidando de mí mismo. Para todos los pacientes que están luchando en este momento: Creo que te recuperarás. Voy a orar con todo mi corazón. Muchas gracias por su interés y apoyo”, puntualizó el actor.

Cha Hyun Seung confirma remisión del cáncer luego de meses de tratamiento / Foto: Redes sociales

¿Quién es Cha Hyun Seung, actor surcoreano?

Cha Hyun Seung es un exbailarín originario de Corea del Sur que actualmente desarrolla su carrera como modelo, creador de contenido en YouTube y actor en formación. Su trayectoria comenzó en el ámbito del baile profesional, disciplina desde la cual logró proyección pública al integrarse como bailarín de la solista Sunmi, con quien ha trabajado desde su primer lanzamiento en solitario, 24 Hours. Su presencia constante en escenarios y contenidos relacionados con la cantante lo convirtió en una figura reconocible dentro de la escena del K-pop, incluso después de que Sunmi dejara JYP Entertainment y continuara su carrera en Abyss Company.

Además de su trabajo con Sunmi, Cha Hyun Seung ha colaborado como bailarín con artistas y grupos como Jonghyun, Girls’ Generation, TVXQ, BTOB, EXO y SHINee. Su visibilidad aumentó a partir de 2018 tras apariciones en presentaciones en vivo, programas de radio y sesiones fotográficas para revistas de moda. En 2021 amplió su proyección internacional al participar en la primera temporada del reality de Netflix Single’s Inferno. En 2023 anunció su decisión de dar el salto formal a la actuación y en octubre de 2024 debutó como actor protagónico en un drama televisivo. En septiembre de 2025 hizo público que había sido diagnosticado con leucemia, información que compartió tras haber sido hospitalizado durante un proceso médico en curso.

