Muere James Van Der Beek: Suplican donaciones para sus seis hijos y esposa del actor: “Familia sin fondos”

La muerte del actor James Van Der Beek tras una larga lucha contra el cáncer, ha generado reacciones entre amigos, colegas y fans de su trabajo. Ahora, otro aspecto ha preocupado a la comunidad cinematográfica, pues no solo deja a seis hijos y su esposa, si no que también habrían gastado todo su dinero en el tratamiento. ¿Qué pasará exactamente?

¿De qué murió el actor James Van Der Breek, de la serie Dawson’s Creek?

Aunque las autoridades no detallaron oficialmente la causa de la muerte, se sabe que James Van Der Beek enfrentaba un cáncer colorrectal , diagnóstico que él mismo hizo público en noviembre de 2024.

A partir de ese momento, el actor optó por no ocultar su situación. En lugar de mantenerse en silencio, recurrió a sus redes sociales y a sus apariciones públicas para compartir su experiencia con la enfermedad, los tratamientos, las recaídas emocionales y las exigencias físicas del proceso.

En diversas ocasiones, Van Der Beek reconoció lo complejo que resultó asimilar la noticia. No solo debía enfrentar un diagnóstico médico delicado, sino también la incertidumbre sobre su porvenir, su trayectoria profesional y, especialmente, el bienestar de su familia.

¿Qué dijeron sobre la recaudación de fondos para la familia del actor James Van Der Breek?

En medio del duelo, sus seres queridos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para enfrentar los gastos médicos acumulados durante la enfermedad, así como los costos de vivienda y educación de los seis hijos que dejó junto a su esposa, Kimberly.

La colecta se realiza a través de la plataforma GoFundMe y tiene como meta reunir 500 mil dólares, equivalentes a poco más de 9 millones de pesos mexicanos.

Hasta el momento de esta nota, la campaña ha logrado superar los 300 mil dólares, unos 5.7 millones de pesos aproximadamente, gracias a la solidaridad de seguidores, amigos y personas que han querido apoyar a la familia.

“ Los costos del cuidado médico de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para mantener su hogar y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad en este momento tan difícil ”, se lee en la publicación.

Familia de James Van Der Breek pide donaciones / GoFundMe y canva

¿Cómo se despidió la familia de James Van Der Breek del actor?

A través de la cuenta oficial de Instagram de James Van Der Beek, la familia compartió un comunicado donde recuerdan al actor como un hombre entregado a su hogar y que afrontó sus últimos días con entereza.

“ James fue un esposo y padre ejemplar, enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia ”, señala la publicación.

El llamado ha resonado entre seguidores del actor, quienes recuerdan no solo su trayectoria artística, sino también su cercanía con causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con la lucha contra el cáncer.

