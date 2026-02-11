¡Se cumple la regla de tres en México! Mueren dos actores; uno de ellos participó en Lagunilla, mi barrio

Tras la reciente muerte de Celia Suárez Edgard, el espectáculo en México atraviesa días de luto. En un lapso reciente se confirmó el fallecimiento de dos actores y una actriz, lo que ha generado múltiples reacciones entre colegas, seguidores y organizaciones del gremio artístico. Las noticias fueron dadas a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus canales oficiales.

Muere actriz Celia Suárez Edgard; confirma la ANDI / Redes sociales

¿Quiénes son los actores mexicanos que murieron en febrero de 2026?

El 11 de febrero de 2026, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento de la actriz Celia Suárez Edgar, así como información relacionada con otros integrantes del gremio artístico. Además, la Asociación Nacional de Actores informó sobre la muerte de Eladio González Garza.

Este comunicado institucional recordó también el caso de José Santiago Martín Besga, conocido artísticamente como José Martín, cuyo fallecimiento ocurrió en los últimos días de 2025, aunque sin que se precisara una fecha exacta.

La ANDI compartió en redes sociales un mensaje en el que expresó condolencias a familiares y amigos. En el caso de Celia Suárez Edgar, el organismo publicó:

ANDI “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete… A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Descanse en paz”.

Por su parte, la ANDA confirmó el fallecimiento de Eladio González Garza, destacando su trayectoria como actor de teatro, televisión, cine y doblaje. Las publicaciones oficiales fueron acompañadas por mensajes de despedida de compañeros del medio artístico.

La coincidencia temporal de los anuncios provocó que en redes sociales usuarios hablaran de una “regla de tres”, expresión popular que suele utilizarse cuando ocurren tres fallecimientos cercanos en el mismo ámbito.

Eladio “Layo” González Garza / Redes sociales

¿De qué murió Eladio González Garza y cuál fue su trayectoria?

Hasta el momento, las asociaciones que confirmaron la muerte de Eladio González Garza no han dado a conocer públicamente la causa de muerte. La información difundida se limitó al anuncio oficial y a un reconocimiento general de su carrera.

Eladio González Garza desarrolló una trayectoria que abarcó teatro, televisión, cine y especialmente el doblaje. Es ampliamente identificado por su trabajo como la voz de Bo Duke en la serie “Los Dukes de Hazzard”, una producción que alcanzó popularidad internacional. También participó como Rayo de Plata en “Halcones Galácticos” y dio voz al Pitufo filósofo en “Los pitufos”, personajes que marcaron a distintas generaciones.

Su trabajo en el doblaje lo convirtió en una figura reconocida dentro del gremio, especialmente entre quienes crecieron con esas series. Además, tuvo presencia en proyectos escénicos y audiovisuales en México, consolidando una carrera diversa dentro de la actuación.

Las asociaciones del medio artístico se limitaron a informar el deceso y enviar condolencias, sin detallar aspectos médicos ni circunstancias adicionales.

Murió “Layo” González, famoso actor mexicano / Doblaje Wiki

¿Quién fue José Martín y en qué telenovelas participó?

El otro actor fue, José Santiago Martín Besga, conocido como José Martín, es recordado por su participación en diversas producciones de televisión y cine en México. Aunque la ANDI dio a conocer su muerte el 11 de febrero, el registro indica que murió durante los últimos días de 2025. No se ha informado una fecha exacta por parte de familiares o personas cercanas.

Su carrera incluyó apariciones en telenovelas, programas unitarios y películas. Entre los proyectos en los que participó se encuentran:



“Están entre nosotros”,

“Lo que callamos las mujeres”,

“A cada quién su santo”,

“La teniente”,

“Señora”,

“Chantaje al desnudo”,

“El padre Juan”,

“Lagunilla mi barrio” y

“De todos modos Juan te llamas”.

Estos títulos forman parte de distintas etapas de la televisión mexicana, particularmente en formatos unitarios y melodramas. Su presencia en producciones recurrentes le permitió mantenerse activo dentro del medio artístico durante varios años.

Al igual que en los otros casos, las asociaciones se enfocaron en comunicar el fallecimiento y expresar condolencias, sin proporcionar detalles adicionales sobre las causas.

José Santiago Martín Besga / UNAM

¿Quién era Celia Suárez Edgar y en qué programas participó?

Celia Suárez Edgar fue actriz mexicana con amplia participación en programas unitarios. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su muerte a través de redes sociales, lo que generó mensajes de condolencia por parte de colegas y seguidores.

Es mayormente reconocida por su participación en numerosos episodios de “Mujer, casos de la vida real”, una de las series más longevas y emblemáticas de la televisión mexicana. Aunque no interpretó papeles protagónicos, formó parte constante del elenco en distintas historias presentadas en el programa.

Tras el anuncio oficial, compañeros del medio enviaron mensajes de despedida en plataformas digitales. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su fallecimiento.

