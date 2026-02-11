Fernanda Urdapilleta se deja ver como nunca a poco tiempo de dar a luz: así luce la actriz | FOTOS

Fernanda Urdapilleta compartió con sus seguidores una nueva imagen de su embarazo, mostrando su pancita a pocos meses de dar a luz. La actriz ha mantenido al tanto a su público sobre esta etapa y, en esta ocasión, dejó ver cómo avanza la recta final antes de la llegada de su bebé.

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta esperan a su primer bebé. / Foto: IG/@fer_uf / @ramses_aleman

¿Cómo fue la revelación de género del bebé de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán dieron a conocer que esperan a una niña a través de un video compartido en redes sociales, donde documentaron la revelación de género de su primer bebé. El anuncio se realizó durante una reunión íntima con familiares y amigos, quienes se reunieron para acompañarlos en el momento en que descubrirían si se trataba de niño o niña.

Minutos antes de la revelación, la actriz expresó su emoción ante la cámara: “Ya llegó el momento, ya llegó, para saber si vamos a tener una bebita o un bebito, los queremos mucho y, ¡ay, ya quiero saber!”. Instantes después, el humo rosa confirmó que esperan una niña, mientras Ramsés Alemán reaccionó entre risas con un breve: “Sabía”.

Tras el anuncio, ambos compartieron mensajes dirigidos a su hija. “Hola, bebita, pues ya sabemos que es esta bebita que viene. Yo lo supe desde el minuto uno, y bien dicen que las mamás no se equivocan”, expresó Fernanda. Por su parte, Ramsés comentó: “Yo sospechaba que eras niño, mi amor, pero estoy seguro que vas a ser la princesa más hermosa, y sobre todo amada de este mundo; gracias por llegar a nuestras vidas. Ya queremos tenerte aquí con nosotros”.

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta esperan una niña. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se ve actualmente Fernanda Urdapilleta tras anunciar su embarazo?

Fernanda Urdapilleta compartió en redes sociales nuevas imágenes en las que deja ver su pancita de embarazo, a pocos meses de dar a luz. La actriz publicó fotografías donde muestra esta etapa personal que ha decidido compartir con sus seguidores conforme avanza la espera por la llegada de su bebé.

A través de una historia de Instagram, también etiquetó a Ramsés Alemán y escribió: “Ramsés Alemán, us three”, frase en inglés que significa “nosotros tres”, en referencia a la familia que están formando. La publicación fue parte de las actualizaciones que ha realizado sobre su embarazo.

Fernanda Urdapilleta muestra su pancita de embarazo. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo nace la bebé de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Ramsés Alemán habló sobre la recta final del embarazo que vive junto a Fernanda Urdapilleta y compartió detalles sobre el posible nacimiento de su primera hija. En entrevista con Edén Dorantes, el actor explicó que el proceso continúa bajo supervisión médica y que las decisiones se tomarán conforme avance el embarazo, priorizando la salud de la madre y la bebé.

Sobre la fecha estimada, señaló que aún no hay un día definido, ya que dependerá de la evolución en las próximas semanas. “La bebé puede nacer entre el 28 de abril y 19 de mayo, viene bastante fuerte y sana... Vamos a esperar más a que se acerque la fecha, ver también si sería más parto natural o cesárea para que no esté en peligro Fer y la bebé, que es lo más importante”, expresó.

El actor también confirmó que la Ciudad de México será el lugar donde esperan recibir a su hija. “Aquí en la ciudad es donde esperamos recibirla con mucho amor, va a ser una niña muy amada y deseada”, comentó al referirse a esta etapa previa al nacimiento.

