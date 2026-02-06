Ramsés Alemán destapa cuándo nace su bebé y confiesa ¿ya no tienen intimidad por el embarazo? ¿Crisis?

Ramsés Alemán compartió un dato clave sobre la llegada de su primer bebé junto a Fernanda Urdapilleta: la fecha de nacimiento. La revelación llamó la atención entre sus seguidores, quienes han acompañado a la pareja durante esta nueva etapa, ¿cuándo es la gran llegada? Te contamos los detalles.

Ramsés Alemán habla sin filtros sobre la llegada de su bebé y su relación con Fernanda Urdapilleta. / Foto: Redes sociales

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán revelan si esperan a un niño o una niña

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán compartieron con sus seguidores que esperan a una niña, luego de difundir el video de la revelación de género de su primer bebé. El anuncio se realizó durante una reunión íntima, acompañados de familiares y amigos, quienes se dieron cita para presenciar el momento en el que la pareja daría a conocer si esperaban una niña o un niño.

Minutos antes de la revelación, la actriz expresó su emoción ante la cámara, anticipando el anuncio. “Ya llegó el momento, ya llegó, para saber si vamos a tener una bebita o un bebito, los queremos mucho y, ¡ay, ya quiero saber!”, dijo, justo antes de que el humo rosa confirmara que se trata de una niña. La reacción de ambos quedó registrada en el video, donde Ramsés Alemán comentó entre risas un breve: “Sabía”.

Tras el anuncio, Fernanda Urdapilleta habló directamente sobre lo que sintió al conocer el género de su bebé. “Hola, bebita, pues ya sabemos que es esta bebita que viene. Yo lo supe desde el minuto uno, y bien dicen que las mamás no se equivocan”, expresó.

Por su parte, Ramsés Alemán también se dirigió a su hija con un mensaje personal: “Yo sospechaba que eras niño, mi amor, pero estoy seguro que vas a ser la princesa más hermosa, y sobre todo amada de este mundo; gracias por llegar a nuestras vidas. Ya queremos tenerte aquí con nosotros”.

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta esperan una niña. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es el nacimiento de la primera bebé de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Ramsés Alemán compartió detalles sobre la recta final del embarazo de su primer bebé junto a Fernanda Urdapilleta, al hablar sobre las fechas en las que podría ocurrir el nacimiento y el lugar donde esperan recibirla. Durante una entrevista con Edén Dorantes, el actor explicó que el proceso se mantiene bajo observación médica, priorizando el bienestar tanto de la madre como de la bebé, mientras se acercan los días decisivos.

Sobre el momento del nacimiento, Alemán señaló que aún no hay una fecha definitiva, ya que dependerá de cómo evolucione el embarazo y de las indicaciones médicas. “La bebé puede nacer entre el 28 de abril y 19 de mayo, viene bastante fuerte y sana... Vamos a esperar más a que se acerque la fecha, ver también si sería más parto natural o césarea para que no esté en peligro Fer y la bebé, que es lo más importante”, mencionó.

Además, el actor confirmó que la Ciudad de México es el lugar donde esperan el nacimiento de su hija, destacando que es ahí donde la pareja se prepara para recibirla.

“Aquí en la ciudad es donde esperamos recibirla con mucho amor, va a ser una niña muy amada y deseada”, dijo, al compartir cómo viven este momento previo a la llegada de su bebé.

Así viven Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta la espera de su primer bebé. / Foto: Redes sociales

¿Cómo llevan la intimidad Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán en medio del embarazo?

Ramsés Alemán detalló cómo ha vivido junto a Fernanda Urdapilleta esta etapa del embarazo en lo relacionado con su vida sexual, señalando que han seguido las indicaciones médicas y que el proceso ha estado acompañado de información clara por parte de los especialistas que los atienden.

“Lo que nos comentan los doctores es que sin ningún problema puedes seguir con tu vida sexual activa, teniendo cuidados, no vas a estar aventándote de la tercera cuerda, pero sí se puede. No hay ningún problema por eso”, compartió al referirse a lo que les han explicado durante el seguimiento del embarazo.

El actor también contextualizó este momento dentro del proceso personal que han vivido como pareja, recordando que el camino para convertirse en padres no fue inmediato. “Felices por este milagro que viene a nuestras vidas, ya lo habíamos intentado antes y no fue algo sencillo, pero gracias a Dios la vida nos respondió con este milagrazo que ya está a punto de llegar y que estamos ansiosos por tenerla en nuestros brazos”, puntualizó el actor.

