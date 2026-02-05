Carlos Bonavides toma drástica decisión tras confirmar que tiene una hija secreta: “Me tiene que perdonar”

Carlos Bonavides expresó su deseo de tener un acercamiento con su hija mayor, cuya existencia desconocía. El actor compartió que su intención es entablar un diálogo y abrir un espacio para el contacto, ¿qué dijo el actor? Aquí te contamos todos los detalles.

Carlos Bonavides y su deseo de acercarse a su hija: lo que dijo el actor. / Foto: Redes sociales

¿Carlos Bonavides confirma que tiene una hija que no conocía?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, en el que TVNotas estuvo presente, el actor Carlos Bonavides fue cuestionado de manera directa sobre la entrevista en la que habló por primera vez de la existencia de una hija. Ante la pregunta expresa, el actor respondió sin evasivas y confirmó la información que había generado conversación en días recientes.

“Sí, sí, sí, tengo una hija, es doctora, ella vive en Tijuana (Baja California)”, mencionó Carlos Bonavides, reafirmando lo que dijo previamente en una entrevista con la periodista Matilde Obregón.

Además, Bonavides reiteró que su hija es una mujer adulta y que se dedica profesionalmente a la medicina. La respuesta del actor volvió a colocar el tema en la conversación pública, al tratarse de una revelación personal que él mismo decidió confirmar ante la prensa.

Carlos Bonavides habla de su hija y del acercamiento que desea tener con ella. / Foto: Redes sociales

¿Qué decisión tomó Carlos Bonavides sobre su hija no reconocida?

Carlos Bonavides habló sobre su intención de acercarse a la hija cuya existencia confirmó recientemente y compartió detalles del momento personal que atraviesa. En una entrevista con Imagen TV, el actor explicó que ya tuvo comunicación con ella y que su deseo es construir un vínculo desde el presente. “Padrísimo, ya hablé con ella, se acaba de casar, tengo que ir a Tijuana. Quiero, no puede decirse reconciliarse porque no ha habido nunca un trato, quiero entablar un puente de padre e hija, no quiero morirme sin abrazarla”, comentó.

El actor también se refirió al contexto en el que ocurrió el nacimiento de su hija y habló del respeto que mantiene hacia las mujeres que han sido parte importante de su vida. “La circunstancia de su nacimiento fue maravillosa porque tiene una madre maravillosa, yo las respeto mucho, como respeto, aunque ya no estamos juntos, a mi compañera de vida”, señaló. Sobre su relación con Yodi Marcos, madre de su hijo Tadeo Bonavides, de quién se separó por una infidelidad, agregó: “Nunca voy a dejar de querer a Yodi, hasta el día de mi muerte la voy a amar porque es la mejor mujer que me he encontrado”.

Bonavides reconoció que se encuentra en una etapa de reflexión personal y que busca asumir responsabilidades. “Soy una persona ya grande, pero no se aprende, no se aprende y ahora quiero dedicarme a mi hijo y, si es posible, a mi hija en Tijuana”, dijo. Al ser cuestionado sobre si su hija está dispuesta a ese acercamiento, respondió: “Tiene que estar porque soy su papá, me tiene que perdonar porque soy su papá”.

Finalmente, el actor habló del proceso que ha enfrentado tras su separación y del papel que ha tenido su hijo en ese camino. “He tratado de luchar mucho, me he metido con un problema con el divorcio, no quiero justificar nada porque soy el único responsable”, afirmó.

Sobre su hijo Tadeo Bonavides y la situación, concluyó diciedo que “es un alma vieja, mucho más maduro que yo, mil veces más inteligente que yo y es un ángel, yo admiro mucho a mi hijo”.

Carlos Bonavides habló sobre su intención de establecer contacto y construir una relación con su hija. / Foto: Redes sociales

¿Cómo supo Carlos Bonavides que tenía una hija en Tijuana?

La historia sobre la hija de Carlos Bonavides se dio a conocer públicamente a partir de una entrevista que el actor concedió al canal de la periodista Matilde Obregón. En esa conversación, Bonavides relató que los hechos se remontan a un viaje que realizó hace varios años a Tijuana, cuando se encontraba involucrado en el ambiente de la lucha libre y visitó la ciudad acompañado de su compadre Tony Moreno.

Durante la entrevista, el actor explicó que no mantuvo una relación formal con la madre de su hija y que el vínculo fue breve. Aún así, dejó claro que reconoce plenamente su paternidad y que, al recibir una fotografía, no tuvo dudas sobre el parentesco. “Ahorita tengo una hija que no conozco, que quiero conocer, que es doctora y se acaba de casar”, expresó Carlos Bonavides al hablar del tema por primera vez de manera pública.

Posteriormente la madre de la hija del actor decidió hacer pública la información, tras ello, Carlos Bonavides fue cuestionado nuevamente por la prensa, ocasión en la que confirmó de manera directa que la historia es correcta y que se trata de una situación que forma parte de su vida personal.

