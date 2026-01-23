Famoso actor de telenovelas mexicanas revela que tiene una hija secreta que no conocía: “Fue una noche”

Uno de los actores y comediantes más reconocidos de la televisión mexicana, sorprendió al público al revelar un episodio desconocido de su vida personal: la existencia de una hija a la que no conocía y que actualmente reside en Tijuana. Con una trayectoria de décadas en la industria del entretenimiento, el actor ha logrado mantenerse vigente gracias a su constante presencia en redes sociales. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso actor mexicano reveló recientemente que tiene una hija que no conoce aún?

La confesión se dio durante una entrevista reciente en el canal de la periodista Matilde Obregón, donde Carlos Bonavides, recordado por sus múltiples papeles en telenovelas, habló abiertamente de su pasado, sus relaciones y la emoción que le ha provocado este inesperado descubrimiento.

Durante la entrevista, Carlos Bonavides confesó que se enteró de la existencia de su hija después de la pandemia por COVID-19. Según relató, recibió una fotografía que disipó cualquier duda sobre su parentesco.

“ Ahorita tengo una hija que no conozco, que quiero conocer, que es doctora y se acaba de casar ”, declaró el actor.

Al ser cuestionado sobre cómo supo que se trataba de su hija, explicó que el parecido físico fue determinante:

Me mandaron la foto y dije: ‘Sí es mi hija, pues es la cara de mi hermana’. Carlos Bonavides

¿Quién es la madre de la hija de Carlos Bonavides, que antes desconocía?

El actor Carlos Bonavides relató que el origen de esta historia se remonta a una visita a Tijuana, cuando se encontraba involucrado en el mundo de la lucha libre y viajó acompañado de su compadre Tony Moreno. Fue ahí donde conoció a la madre de su hija, en lo que describió como “ una noche de copas, una noche loca ”. Aclaró que no existió una relación formal, pero reconoció plenamente su paternidad.

Lejos de generar conflicto, el actor aseguró que la noticia fue recibida con alegría y emoción. Desde que supo de la existencia de su hija, ambos han mantenido contacto a través de llamadas telefónicas, lo que ha fortalecido el deseo de conocerse personalmente.

“ Me emocioné, me emocioné mucho y tengo que ir a verla (…) Sí, ya hablamos y todo. Su mamá se decidió a… bueno, salió en todos los periódicos ”, compartió. Bonavides también explicó que la madre de su hija decidió hacer pública la información, lo que derivó en la difusión de la noticia en distintos medios.

¿Cuál es la trayectoria de Carlos Bonavides?

Carlos Bonavides construyó su carrera en el mundo del entretenimiento basada en el humor y su cercanía a la gente, lo que le permitió ganarse el reconocimiento del público.

El punto más alto de su trayectoria llegó durante la década de los noventa gracias a su participación en la telenovela El premio mayor, producción de Televisa en la que dio vida a “Huicho Domínguez”, un personaje ambicioso, excéntrico y controversial que trascendió la pantalla y se convirtió en un referente de la cultura popular.

Más allá de las telenovelas, Bonavides también incursionó en el teatro, programas humorísticos y presentaciones en vivo. Asimismo, en una etapa de su vida se involucró en el mundo de la lucha libre como parte del entretenimiento, evidenciando su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y formatos del entretenimiento mexicano.

