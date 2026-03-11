Actor de La rosa de Guadalupe es diagnosticado con extraño cánce; suplica ayuda: “Quiero ver crecer a mi hija”

Además de Horacio Beamonte, actor de La rosa de Guadalupe que padece un agresivo cáncer, otro intérprete de la misma serie ha revelado que la enfermedad ha regresado. Un reconocido actor mexicano vive un momento complicado, luego de revelar, mediante sus redes sociales, que fue diagnosticado nuevamente con un extraño y agresivo tipo de cáncer. Intérprete que ha participado en La rosa de Guadalupe, también busca recaudar fondos para cubrir los gastos de su tratamiento. Te contamos de quién se trata.

Pixabay

¿Qué actor de La rosa de Guadalupe fue diagnosticado con un extraño cáncer?

Fausto Casanova, actor habitual en varios episodios de La rosa de Guadalupe y otros proyectos de la televisión mexicana, contó recientemente que fue diagnosticado con un extraño y agresivo cáncer.

A través de una plataforma de donaciones, el actor compartió su historia con seguidores y amigos, dejando claro que su mayor motivación para seguir luchando es su familia, especialmente su pequeña hija.

Más allá del aspecto médico, el mensaje de Fausto Casanova conmovió a muchas personas por la razón que lo impulsa a seguir adelante. Su principal deseo es poder acompañar a su hija durante su crecimiento.

“ Solo quiero ver crecer a mi hija y tener muchos momentos mágicos juntos ”, expresó en su publicación.

El actor Fausto Casanova pide donaciones / GoFundMe

¿Qué tipo de cáncer padece el actor Fausto Casanova?

Los problemas de salud de Fausto Casanova comenzaron en febrero de 2022, según la descripción en el post de GoFundMe, (plataforma de donaciones) cuando los médicos le diagnosticaron cáncer epidermoide metastásico de primario desconocido , un tipo de enfermedad poco común que se detecta cuando las células cancerígenas ya se han diseminado, pero no se logra identificar el lugar exacto donde comenzó el tumor.

En aquel momento, el actor fue sometido a la extirpación de un ganglio en el lado derecho del cuello. Posteriormente, en mayo de ese mismo año, los especialistas realizaron una disección radical de ganglios en la zona de cabeza y cuello con el objetivo de localizar el tumor original.

Sin embargo, pese a los procedimientos, el supuesto cáncer primario nunca fue encontrado. Después de esas intervenciones médicas, el actor logró entrar en un periodo de remisión, lo que le permitió retomar su vida con relativa normalidad.

Pero la tranquilidad terminó recientemente. El pasado 9 de febrero de 2026, tras someterse a un estudio PET y detectar nuevamente ganglios inflamados en ambos lados del cuello y en la zona central, los médicos confirmaron que el cáncer había regresado.

Fausto Casanova, actor mexicano / IG: actorfaustocasanova

¿Cuál es la trayectoria de Fausto Casanova en televisión?

Fausto Casanova es un actor mexicano de televisión y teatro que ha construido su carrera principalmente en la pantalla chica, participando en diversas producciones y series de la televisión nacional.

Uno de los programas donde el actor ha tenido mayor presencia es La rosa de Guadalupe, programa en el que participó en distintos episodios interpretando a diferentes personajes.

Además de su participación en este programa, el actor también ha formado parte de producciones de TV Azteca, donde intervino en algunos proyectos de ficción y dramatizaciones.

