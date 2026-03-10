¿Stephanie Salas y Humberto Zurita en crisis por su familia? Rompen el silencio: ¿Sus hijos se llevan mal?

Humberto Zurita y Stephanie Salas volvieron a quedar en medio de la polémica tras surgir rumores sobre una supuesta mala relación entre sus hijos, ¿qué dijo la pareja? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Stephanie Salas habla del distanciamiento con Alejandra Guzmán: ¿Siguen los problemas en la dinastía Pinal?

¿Hay problemas entre sus hijos? Stephanie Salas y Humberto Zurita responden a los rumores. / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tienen Humberto Zurita y Stephanie Salas?

Humberto Zurita es padre de dos hijos, nacidos durante su matrimonio con la actriz Christian Bach. Ambos crecieron dentro de una familia vinculada al medio artístico y, con el paso del tiempo, decidieron seguir un camino profesional cercano al de sus padres, desarrollándose dentro de la industria del entretenimiento.

El mayor es Sebastián Zurita, nacido en 1986. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como actor y productor en proyectos de televisión y plataformas digitales. Su hermano menor es Emiliano Zurita, quien también ha incursionado en la actuación y en la producción, participando en distintos proyectos dentro del ámbito audiovisual.

Por su parte, Stephanie Salas es madre de dos hijas. Michelle Salas, nacida en 1989, es fruto de su relación con el cantante Luis Miguel y ha desarrollado su carrera principalmente en el modelaje y la moda. La menor es Camila Valero, nacida en 1997 y hija del músico Pablo Valero, quien se ha enfocado en la actuación y ha participado en producciones para televisión y plataformas. La pareja no tiene hijos juntos.

No te pierdas: Stephanie Salas reacciona y dedica mensaje tras la supuesta pelea con Humberto Zurita: ¿Qué fue lo que dijo?

La verdad sobre la relación entre los hijos de Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Redes sociales

¿Los hijos de Stephanie Salas y Humberto Zurita se llevan mal?

Durante un reciente encuentro con medios, Humberto Zurita y Stephanie Salas fueron cuestionados sobre los rumores que apuntaban a una supuesta mala relación entre sus hijos. Ante las versiones que circularon en redes, la pareja decidió responder directamente y aclarar cómo es realmente la convivencia entre sus familias.

El actor explicó que entre los jóvenes existe cercanía desde hace años y rechazó que haya conflictos entre ellos. “Ellos no tienen nada que opinar de Stephanie si ellos no andan con Stephanie. La quieren mucho desde niños, la conocen desde niños. Yo amo a Michelle y a Camila, las quiero muchísimo”, dijo, al señalar que el vínculo entre todos se ha construido desde tiempo atrás.

Por su parte, Stephanie Salas reaccionó con humor cuando se le mencionó la polémica y restó importancia a las versiones que apuntaban a un distanciamiento familiar. “Qué padres noticias, chavos”, comentó entre risas, con lo que dejó claro que las especulaciones no corresponden con la relación que mantienen sus hijas y los hijos del actor.

No te pierdas: Michelle Salas revela fuerte problema de salud y preocupa a los fans: “No puedo...” ¡Entrará a quirófano!

Rumores de mala relación entre sus hijos persiguen a Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Foto: Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Stephanie Salas y Humberto Zurita?

La relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita comenzó de manera discreta y sin reflectores, tal como el propio actor lo ha contado en distintos encuentros con los medios. De acuerdo con sus declaraciones, el vínculo surgió de forma natural, lejos de escándalos y versiones externas. “La vida es una sola, tienes que disfrutarla”, expresó Zurita al hablar de esta etapa personal, dejando ver la manera en que ambos decidieron vivir el presente.

En esas mismas charlas, el actor explicó cómo se dio la conexión entre ellos y el entorno que los rodea. “Me encontré con Stephanie y la verdad es que me la he pasado muy bien. Somos una gran pareja y adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que todo muy padre”, compartió, señalando que la relación entre ambas familias ha sido parte importante del equilibrio que mantienen como pareja.

Según lo declarado por Zurita, su relación inició en junio de 2022 y, aunque al principio fue privada, meses después decidieron compartirla públicamente. Fue en diciembre de ese año cuando confirmaron su noviazgo con una imagen acompañada de la frase: “Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida. Amor”. Desde entonces, han mostrado en redes sociales distintos momentos juntos, incluyendo viajes y celebraciones, reflejando la etapa que viven como pareja.

No te pierdas: Sylvia Pasquel felicita por su cumpleaños a su yerno Humberto Zurita y le cambia el nombre, ¿lo confundió?