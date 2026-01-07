Stephanie Salas y Humberto Zurita son captados en presunta pelea; ¿hay problemas entre la pareja? VIDEO

Humberto Zurita y Stephanie Salas fueron captados en un video en el que se les observaría presuntamente discutiendo en un espacio público. Las grabaciones, difundidas en redes sociales, despertaron comentarios sobre la relación de la pareja. Te contamos los detalles.

No te pierdas: Humberto Zurita asegura que Christian Bach, a años de su muerte, le envió un regalo de amor

Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Stephanie Salas y Humberto Zurita?

Un video difundido por el canal de YouTube Kadri Paparazzi mostró a Stephanie Salas y Humberto Zurita durante una salida en la Ciudad de México. De acuerdo con lo relatado en el material, la pareja habría acudido primero a cenar a un restaurante ubicado en una plaza de la CDMX y, posteriormente, continuaron su recorrido por una tienda de artículos para el hogar dentro del mismo complejo.

Las imágenes captadas por el canal generaron conversación luego de que se observaran cambios en la actitud presuntamente de la pareja de actores mientras caminaban. Según el relato de los conductores, el ambiente entre la pareja ya no era el mismo que al inicio de la salida, lo que llamó la atención de quienes grababan el momento y de los usuarios que más tarde vieron el video en redes sociales.

No te pierdas: Ivonne Montero rompe el silencio sobre su explosivo enfrentamiento con Humberto Zurita: “Me aventó un libro”

Presunta pelea entre Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se dice que pelearon Stephanie Salas y Humberto Zurita?

En el video se señala que, durante el recorrido por la tienda, presuntamente, comenzó una discusión entre ambos. Los conductores de Kadri Paparazzi describieron que Humberto Zurita se veía molesto y que incluso hacía movimientos con las manos, como si intentara explicar algo de manera insistente, mientras que Stephanie Salas se mantendría tranquila y sin perder la compostura.

Según la misma versión, Zurita parecía querer continuar con la conversación, pero Salas habría puesto un alto. En las imágenes se observa el momento en el que ella le pide su bolsa, él se apresura a entregársela y posteriormente se adelanta, dejándola atrás. Hasta ahora ni Humberto Zurita ni Stephanie Salas han dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido en la plaza comercial, donde al parecer una salida romántica habría terminado en una presunta pelea de pareja.

No te pierdas: Humberto Zurita celebra cumpleaños de Stephanie Salas con emotivo mensaje

Stephanie Salas y Humberto Zurita presuntamente peleando en una plaza de CDMX. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación de Stephanie Salas y Humberto Zurita?

La relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita comenzó de manera discreta y sin reflectores, tal como el propio actor lo ha contado en distintos encuentros con los medios. De acuerdo con sus declaraciones, el vínculo surgió de forma natural, lejos de escándalos y versiones externas. “La vida es una sola, tienes que disfrutarla”, expresó Zurita al hablar de esta etapa personal, dejando ver la manera en que ambos decidieron vivir el presente.

En esas mismas charlas, el actor explicó cómo se dio la conexión entre ellos y el entorno que los rodea. “Me encontré con Stephanie y la verdad es que me la he pasado muy bien. Somos una gran pareja y adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que todo muy padre”, compartió, señalando que la relación entre ambas familias ha sido parte importante del equilibrio que mantienen como pareja.

Según lo declarado por Zurita, su relación inició en junio de 2022 y, aunque al principio fue privada, meses después decidieron compartirla públicamente. Fue en diciembre de ese año cuando confirmaron su noviazgo con una imagen acompañada de la frase: “Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida. Amor”. Desde entonces, han mostrado en redes sociales distintos momentos juntos, incluyendo viajes y celebraciones, reflejando la etapa que viven como pareja.

No te pierdas: Hijo de Humberto Zurita lo defiende de las críticas por su comportamiento en el homenaje de Silvia Pinal