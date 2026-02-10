Imelda Tuñón, frente a polémicas, estrena novio y revelan la identidad de su presunta pareja; ¿Quién es?

En medio de la controversia legal y mediática que rodea a Imelda Tuñón, Maribel Guardia y lo sucedido con Julián Figueroa, un nuevo capítulo de su vida personal ha comenzado a acaparar la atención pública. De acuerdo con información revelada recientemente, Tuñón presuntamente habría iniciado una nueva relación sentimental con un abogado y cantante. ¿De quién se trata? Te damos más detalles.

¿Quién fue la última pareja de Imelda Tuñón, tras muerte de Julián Figueroa?

La muerte de Julián Figueroa ha generado una serie de polémicas en la familia, no solo por los conflictos entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, si no también por la vida sentimental de esta última.

Hace un año, en febrero de 2025, se supo que Tuñón presuntamente tenía un romance con Fernando Gamboa, alguien conocido en el círculo cercano de Julián Figueroa, pues era su amigo.

El caos también alcanzó a Gamboa, pues aún cuando su relación se mantenía, reveló en entrevista con Javier Ceriani que Imelda presuntamente lo habría utilizado económicamente, pues presuntamente le facilitó más de 300 mil pesos para el cuidado del pequeño, además del dinero que recibía en ese entonces de Maribel Guardia:

Yo tenía entendido que no tenían dinero y por eso pagaba todo, conmigo nunca puso un solo centavo… no sé si caí en una trampa. Francisco Gamboa

Al saber que ella no es la persona con la que haría una familia, afirmó que terminaría su relación con ella, dejando una mancha más en el historial amoroso y polémico de Imelda.

Novio de Imelda Tuñón apoya a Maribel Guardia / YouTube/ Redes sociales

¿Quién es el presunto novio de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa?

El comunicador Poncho Martínez en su canal de YouTube, soltó la bomba, pues más allá de las recientes polémicas que envuelven a Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, anunció que ella presuntamente ya tendría novio.

Según datos de Martínez, Imelda Tuñón habría iniciado relación con un joven abogado y cantante: “ Me hablan de un buen chico, una buena persona, que le gusta la fiesta, que le gusta medio fresear, es cantante ”, dijo Poncho.

Las sospechas crecieron cuando usuarios comenzaron a notar ciertas interacciones en redes sociales que apuntaban a una cercanía especial con un joven identificado como Jorge Baruch. Sin embargo, fue Poncho Martínez quien decidió profundizar en el tema y revelar el nombre del supuesto nuevo galán.

Lo que puedo confirmar es que salen muy seguido, que se llevan bien y pues el nombre del actual novio de Imelda Tuñón se llama Jorge Baruch. Poncho Martínez

Según palabras del propio Poncho Marínez, pudo confirmar que no existe “nada malo ni turbio” en torno al joven y que, por el contrario, se trata de alguien con buena reputación. Incluso compartió una captura de una transmisión en vivo donde se observa una fotografía instantánea en la que Imelda aparece junto a él.

¿Quién es Jorge Baruch, presunto novio de Imelda Tuñón?

De acuerdo con la información disponible en su perfil de Instagram, Jorge Baruch es licenciado en Derecho Fiscal y Corporativo. Además de su formación profesional, ha desarrollado una carrera en la música: formó parte de la agrupación Aarón y su Grupo Ilusión y ha tenido presentaciones en el Lunario del Auditorio Nacional.

Poncho Martínez también señaló que, presuntamente, sería la misma persona que le envió las flores a Imelda.

Las redes sociales de Baruch muestran un estilo de vida relajado, enfocado en la música, amistades y algunas imágenes de viajes realizados. En una de sus publicaciones recientes, Jorge Baruch compartió una fotografía de perfil. En los comentarios, Imelda Tuñón escribió: “el rey misterio”. Él respondió con un “te quiero”, a lo que ella contestó con el mismo mensaje: “te quiero”.

Aún ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, por lo que todo se mantiene como rumor y especulación en redes sociales.

