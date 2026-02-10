¿Imelda Tuñón a la cárcel? José Manuel Figueroa confirma demanda y advierte; “O me comprueba o que pague”

A unos días del audio filtrado en el que Imelda Tuñón acusaba a José Manuel Figueroa, hermano de Julián Figueroa, de presuntamente abusar de él, el cantante decidió romper el silencio y lo hizo con una postura tajante. José Manuel confirmó que prepara una demanda formal contra la nuera de Maribel Guardia, pues afirma que es algo que la ley tiene que resolver. ¿Imelda podría ir a la cárcel?

¿Qué dice el audio donde acusan a José Manuel Figueroa de presuntamente abusar de Julián Figueroa?

El pasado jueves 5 de febrero salió a la luz una conversación en la que Imelda Tuñón afirma que Julián Figueroa habría sido, supuestamente, víctima de abuso presuntamente por parte de su hermano José Manuel Figueroa.

“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’”, se logra escuchar en el audio filtrado con la voz de Imelda Garza Tuñón.

Lo delicado, para muchos, es que ella señala a Maribel Guardia presuntamente estar al tanto de estos presuntos abusos a Julián Figueroa, pero para evitar conflictos entre la familia, supuestamente habría guardado silencio: “ Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien ”, finaliza el audio atribuido a Imelda.

¿Por qué José Manuel Figueroa demandará a Imelda Tuñón?

Luego de que Imelda Tuñón señalara a José Manuel Figueroa públicamente por presunto abuso sexual contra Julián Figueroa, ha decidido actuar. Lejos de quedarse en el terreno mediático, el hijo de Joan Sebastian advirtió que el conflicto deberá resolverse ante un juez.

En entrevista con el periodista Javier Ceriani para su programa en YouTube, Figueroa dejó clara su estrategia: reunir pruebas, acudir a la fiscalía y llevar el caso al ámbito legal. “ Estoy esperando a que me den la demanda ya sellada con la fiscalía, estoy juntando todas las pruebas del daño que se ha causado y voy a hacer un video dando mi punto de vista a Imelda para que sepa ”, declaró.

Para el cantante, la gravedad de la acusación no puede minimizarse ni tratarse como un intercambio de señalamientos en redes sociales o en medios de comunicación. Asegura que el tema ya rebasó el debate público y que su prioridad es defender su nombre en tribunales.

Figueroa insistió en que, desde su perspectiva, Imelda Tuñón ha manejado el conflicto como una disputa mediática: “ Al final de cuentas, sus declaraciones no se pueden minimizar con la gravedad de la acusación. En su mundo cree que todo es la pelea mediática, pero la más importante es la legal ”, afirmó José Manuel.

En un momento de la conversación, José Manuel Figueroa lanzó un reto frontal a Imelda Tuñón. Su frase marcó el tono de su postura: está dispuesto a enfrentar cualquier proceso legal con tal de limpiar su nombre.

O me comprueba ante el juicio con los testigos que tiene, si no los llama ella los llamo yo, o meterme a la cárcel o que pague ante la ley hasta el último centavo. José Manuel Figueroa

¿Quién filtró el audio en el que Imelda Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de abusar de Julián Figueroa?

La gravedad de los audios significó desconcierto en redes sociales, pues eran acusaciones serias las que se hacían en contra de José Manuel Figueroa, hermano de Julián Figueroa.

Aunque en un principio no se sabía la veracidad y el origen del audio, fue Addis Tuñón, tía de Imelda y también periodista de espectáculos, quien reveló que había sido la propia exnuera de Maribel Guardia quien envió los audios a diversos medios para su difusión: “ Como periodista no voy a negar la verdad. Ime Tuñón sí envió esa grabación a mí y a otros periodistas ”, escribió Addis.

Addis defendió su postura de no haber difundido el audio debido a su ética periodística, y recientemente, también compartió que por lo pronto no atacará ni defenderá a ninguna de las dos partes (Maribel e Imelda):

Aquí no van a leer ni justificaciones ni ataques hacia ninguna de las partes. Por ahora no. Addis Tuñón

