¿Addis Tuñón traicionó a Imelda? La balconea y dice la verdad del audio sobre presunto abuso a Julián Figueroa

La polémica que envuelve a Imelda Tuñón, Julián Figueroa y Maribel Guardia parece no llegar a su fin. La noche del jueves 5 de febrero se difundió un audio en el que Tuñón señalaba que José Manuel Figueroa, medio hermano de Julián, presuntamente habría abusado de él cuando era pequeño. Ante lo fuerte de las declaraciones, Addis Tuñón, tía de Imelda, alzó la voz y... ¿le dio la espalda? Te contamos lo que dijo la periodista.

José Manuel Figueroa compartió su angustia en redes ¿qué fue lo que pasó? / IG: @josemanfigueroa

¿Qué dice el audio filtrado sobre el presunto abuso de José Manuel Figueroa a su hermano Julián Figueroa?

El jueves 5 de febrero comenzó a circular un audio que fue atribuido a Imelda Tuñón. En la grabación, se escucharía una voz que sería la de la joven señalando que, presuntamente, José Manuel Figueroa habría tocado sin consentimiento a su hermano, Julián Figueroa.

Según lo que se comenta, el material presuntamente correspondería a un fragmento de una llamada que la cantante habría tenido con su madre en su momento.

El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violar*n”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada. Imelda Tuñón

En el audio que se le adjudica a la viuda del cantante, supuestamente se insinuaría que Maribel Guardia presuntamente habría estado al tanto de esta situación, pero, al parecer, habría optado por guardar silencio para no generar conflictos dentro de la familia.

Te puede interesar: ¿Imelda Tuñón perderá a su hijo tras video comprometedor con Julián Figueroa? Esto dice un abogado

¿Qué dijo Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, acerca del audio filtrado sobre José Manuel Figueroa?

Las redes sociales siguen especulando sobre el audio filtrado de Imelda Tuñón, sobre el presunto abuso a Julián Figueroa. Dentro de toda esta polémica, Addis Tuñón, tía de Imelda y periodista reconocida, había mantenido una postura de defensa hacia su familiar, pero al parecer, cambió.

Si bien Addis había respaldado las declaraciones y accionar de la cantante, el audio de ayer pareció, para ella, traspasar los niveles de su ética como periodista. Esto luego de que la joven señalara que se trabaja de Inteligencia Artificial.

“Como periodista no voy a negar la verdad, @imetunon si envió esa grabación a mi y a otros periodistas. Yo no lo subí por lo grave que era el audio ”, escribió Addis vía X.

De manera casi inmediata, también agregó el siguiente mensaje:

Y por mi credibilidad así como exponga lo que investigo. Así tambien expongo la verdad. No sé si los audios son verdad o IA, Pero ime los mandó. Y negarlo es un error. Addis Tuñón

Al momento Imelda Tuñón no ha respondido a estos señalamientos de su tía, pero se espera que en próximas horas hable del tema.

Lee: ¿Maribel Guardia o Imelda Tuñón? Vidente destapa que “la verdadera asesina” de Julián Figueroa iría a la cárcel

Addis Tuñón culpa a Imelda Tuñón de audio filtrado / X: @addisperiodista, redes sociales y canva

¿Cómo respondió José Manuel Figueroa al audio filtrado sobre el presunto abuso hacia Julián Figueroa?

En un enlace con el programa “Productora 69”, José Manuel Figueroa, respondió a los señalamientos de presunto abuso hacia su hermano, Julián Figueroa. El intérprete afirmó que no le interesa pronunciarse sobre “chismes”.

Sostuvo que las acusaciones son falsas e incluso señaló que contempla la opción de proceder legalmente. Aunque no detalló bajo qué figura, se ha especulado que podría tratarse de una acción por presunto daño moral y difamación:

“ Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente, pero no, me gustaría hablar de mi trabajo o utilizar mis medios para promocionar mis fechas, si me está yendo bien en el trabajo, si estoy llenando ”, dijo José Manuel.

Según Imelda, el audio sería producto de la IA, pero lo dicho por Addis, puede ser señal de que fue planeado por Imelda. Todo es mera especulación.

Tal vez te interese: Sobrina de Maribel Guardia confirma que Imelda Tuñón arrojó acetona a Julián Figueroa ¿también hay video?