¿José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón? Esto dijo ante acusaciones de presunto abuso a Julián Figueroa

Tal parece que la polémica para la familia Figueroa no cesa. En medio de la guerra entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y el esposo de esta, Marco Chacón, salen a la luz unas acusaciones contra José Manuel Figueroa. Y es que, supuestamente, su excuñada lo habría señalado de presuntamente abusar de su hermano, el fallecido Julián Figueroa.

Julián Figueroa / Redes sociales

Checa: ¿Julián Figueroa fue infiel a Imelda Tuñón? Presunta amante rompe el silencio y contradice a Maribel Guardia

¿Por qué se dice que José Manuel Figueroa, supuestamente, abusó de Julián Figueroa?

El pasado jueves 5 de febrero, se viralizó un audio atribuido a Imelda Tuñón. En dicho material, se le escucharía la que sería la voz de la joven decir que José Manuel Figueroa, presuntamente, habría tocado sin su consentimiento a su hermano, Julián Figueroa. Aparentemente, este audio sería el fragmento de una llamada que la cantante presuntamente habría sostenido con su mamá en su momento.

Imelda Tuñón “El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’”

El el audio que se le atribuye a la viuda del cantante presuntamente habría dejado ver que Maribel Guardia presuntamente era consciente de esta situación, pero supuestamente habría preferido quedarse callada para evitar conflictos familiares.

“Me dice: ‘Yo hubiera ido y le saco los ojos’ pero por no meterse en problemas con la familia se quedó callada. Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no está bien”, se puede oír en la polémica grabación atribuida a Imelda.

Si bien la grabación no ofrece mayor detalle, ha generado mucha especulación en redes sociales. Algunos internautas han teorizado que, en caso de ser verdad esta información, esto sería el motivo por el que presuntamente Maribel no es tan cercana a José Manuel. Cabe mencionar que, hasta el momento, la actriz, su esposo o su exnuera han dado declaraciones sobre este asunto.

José Manuel Figueroa / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Maribel Guardia filtró el video de Imelda Tuñón y Julián Figueroa? La captaron viendo el material desde 2025

¿Qué respondió José Manuel Figueroa a las acusaciones de supuesto abuso a Julián Figueroa?

En un enlace para el programa ‘Productora 69’, José Manuel Figueroa lanzó una respuesta contundente ante las acusaciones de presunto abuso a su hermano, Julián Figueroa. El cantante dijo no estar interesado en hablar de “chismes” que no le “benefician”.

Aseguró que todo era mentira y hasta admitió que considera la posibilidad de interponer una demanda. No especificó qué cargos serían, pero se especula que podría ser por “daño moral y difamación”.

“Muchas gracias por el interés, pero la verdad, estar aclarando chismes en tu programa no creo que me beneficie ni a vender boletos, ni a vender discos. No me interesa hablar del tema. Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente, pero no, me gustaría hablar de mi trabajo o utilizar mis medios para promocionar mis fechas, si me está yendo bien en el trabajo, si estoy llenando” José Manuel Figueroa

La postura de José Manuel solo encendió más la polémica. Si bien algunos creen que es inocente y todo se trata de rumores malintencionados, otros consideran que su actitud tranquila sería una admisión de culpabilidad inconsciente.

Cabe mencionar que, según la joven, el audio que se le atribuyó sería falso y creado con Inteligencia Artificial para “perjudicarla”.

¿Cómo era la relación entre José Manuel Figueroa y Julián Figueroa?

Para nadie era un secreto que José Manuel Figueroa y Julián Figueroa no eran muy unidos. En su momento, esto se atribuyó a la diferencia de edad y a que eran hijos de diferente madre. No obstante, cuando Julián murió, su hermano se dijo muy dolido con la noticia.

También sugirió que había tenido problemas con él en el pasado, pero que, con el tiempo, pudieron “personarse” y volverse un poco más cercanos.

“Hace mucho (nos perdonamos), como cualquier familia, la relación entre él y yo ya estaba bastante bien”, expresó en una entrevista posterior al deceso de Julián en 2023.

Incluso detalló que habían tenido una conversación días antes de su fallecimiento para hablar sobre lo que harían para homenajear a su padre, Joan Sebastian.

Mira: ¿Maribel Guardia o Imelda Tuñón? Vidente destapa que “la verdadera asesina” de Julián Figueroa iría a la cárcel