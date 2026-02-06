Imelda Tuñón es hospitalizada y recibe triste diagnóstico; culpa al pleito con Maribel Guardia: “Una pesadilla”

En medio del pleito familiar, legal y mediático que desde hace meses la mantiene bajo el ojo público, Imelda Tuñón volvió a encender las alarmas, pero esta vez no por audios filtrados ni disputas por la custodia de su hijo, sino por un tema mucho más delicado: su salud. La cantante aseguró que atraviesa un problema serio en la garganta que estaría directamente relacionado con el desgaste emocional que vivió tras su enfrentamiento con Maribel Guardia.

Desde una clínica especializada, Imelda decidió romper el silencio y compartir con sus seguidores una serie de historias de Instagram donde dejó claro que la situación no es menor.

¿Qué problema de salud reveló Imelda Tuñón y por qué lo relaciona con Maribel Guardia?

A primera hora de este viernes 6 de febrero, desde una clínica especializada, Imelda Tuñón reveló que su voz, su herramienta de trabajo, estaría pagando las consecuencias de lo que ella misma ha descrito como un episodio de violencia emocional, cuyas secuelas, asegura, siguen presentes un año después. La intérprete explicó que el deterioro comenzó justo después de que estallara públicamente su conflicto con Maribel Guardia, cuando las autoridades le retiraron temporalmente la custodia de su hijo.

“Hoy (6 de febrero) es un día muy sensible para mí. Para los que no sepan, hace un año... Bueno, creo que todo mundo lo sabe, sufrí una situación de violencia muy fuerte y, pues esto repercutió en mi voz”, expresó la cantante, visiblemente afectada.

Y agrego: “Ahorita estoy aquí en el foniatra. Parece que tengo nódulos, me van a decir ahorita qué es lo que está pasando, porque, pues todas las emociones que sentí en ese momento se fueron hacia mi garganta”, relató desde la clínica.

La cantante también recordó que ya había sido operada de la garganta aproximadamente en las mismas fechas en que inició la disputa familiar. Sin embargo, el problema no solo regresó, sino que ahora se confirmó un diagnóstico más complicado.

Imelda Tuñón “Esa misma pesadilla, pues la estoy viviendo otra vez y… Pues es muy triste. Esperemos que no pase más, que no necesite operación. Y, pues deséenme suerte. Ando, ando un poquito nerviosa, no pude dormir casi nada”.

¿Qué diagnóstico oficial dio la clínica sobre la salud vocal de Imelda Tuñón?

Horas después, Imelda Tuñón compartió el diagnóstico oficial emitido por la clínica, el cual respaldaría su versión sobre la relación entre su estado emocional y el daño en su voz. El documento médico señala:

“Paciente femenino que acude para valoración de voz. Refiere una zona de voz cantada en la que se presenta una disfonía desde enero del 2025, dolor y fatiga en voz cantada; relacionado a problema emocional desde hace 1 año. Canto desde la infancia, desde hace 6 o 7 años de forma continua, actriz y cantante género regional, grupero, teatro musical y pop. En 3 semanas con exigencia vocal de tipo grupero. Refiere audición normal bilateral. Alba Delhumeau coach vocal”.

¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón tras revelar su diagnóstico médico?

Junto a la imagen del diagnóstico, Imelda Tuñón publicó un mensaje contundente que no pasó desapercibido y que dejó clara su postura frente a lo ocurrido en el último año:

“Aún hay secuelas de la violencia que sufrí el año pasado y al parecer no tienen intenciones de parar hasta que ya no pueda ni trabajar, hoy se me explicó que esto es una grave consecuencia de la afectación psicoemocional que sufrí por la separación de mi hijo”, dijo.

Más adelante, la cantante fue todavía más gráfica al compartir una imagen del interior de su garganta, donde escribió:

“Nódulos cordales, Lesión bilateral, Inflamación de las cuerdas, Todo resultado de tanta VIOLENCIA”. Imelda Tuñón

¿Por qué se pelearon Imelda Tuñón y Maribel Guardia y en qué va el conflicto legal?

El origen del enfrentamiento entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se remonta a temas relacionados con la custodia y manutención del hijo que la cantante tuvo con Julián Figueroa. En un inicio, se abrió una investigación contra Imelda por presunto consumo de sustancias nocivas, situación que detonó una serie de disputas internas dentro de la familia.

Con el paso del tiempo, el conflicto escaló y salieron a la luz otros temas delicados, entre ellos supuestos desacuerdos por el testamento del fallecido cantante y diferencias con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y padrastro de Julián Figueroa.

Hasta ahora, se desconoce el estado legal exacto del caso, aunque se sabe que Imelda Tuñón tiene actualmente la custodia del menor y que, según sus propias declaraciones, no recibe apoyo económico por parte de la familia de su esposo.

Además, la filtración de audios y videos en los últimos meses solo ha intensificado la polémica, dejando claro que el conflicto está lejos de resolverse y que, como ahora denuncia Imelda, las consecuencias ya no son solo legales o mediáticas, sino también de salud.