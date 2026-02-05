Maribel Guardia se lanza vs Imelda Tuñón tras acusar a Marco Chacón de la muerte de Julián Figueroa: “Ignorancia”

Tras la filtración del video de Imelda Tuñón golpeándose en la frente y fuera de control, la viuda de Julián Figueroa no ha parado y ha hecho una fuerte acusación en contra de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Ahora, Maribel Guardo no tardó en hacer frente a las recientes declaraciones de su exnuera. ¿Qué dijo?

¿De qué acusa Imelda Tuñón a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia?

Imelda Tuñón arremetió contra el esposo de Maribel Guardia y lo acusó de se el presunto responsable la muerte de Julián Figueroa, por supuestamente no dejarlo en rehabilitación tras un implante de naltrexona.

“A Julián le pusieron un implante de naltrexona en febrero. Fueron a Torreón y el doctor le advirtió que si le ponía el implante tenía que quedarse ahí”, explicó Tuñón.

“Si lo hubieran metido a rehabilitación, (mi hijo) tendría un papá y yo un esposo. Fue muy triste los últimos dos meses de Julián; estaría vivo si lo hubiera dejado el señor Marco Chacón en terapia”, comentó a “Despierta a América” y también lo compartió en redes.

Según Imelda Tuñón, Julián Figueroa siguió consumiendo por lo cual presentó varios síntomas que derivaron en su muerte, sin embargo Maribel Guardia ya respondió a estas acusaciones.

Mira: Imelda Tuñón admite haber agredido a Julián Figueroa tras filtración de video: “Un balazo en el pie”

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué es el implante de naltrexona, que se puso Julián Figueroa?

La naltrexona es un fármaco utilizado principalmente para tratar la dependencia al alcohol y a ciertas sustancias, en especial los opioides. Fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 1985 y, desde entonces, se ha integrado a diversos tratamientos médicos enfocados en la rehabilitación y recuperación de personas que enfrentan problemas de adicción.

Este fármaco actúa bloqueando los receptores opioides en el cerebro, lo que reduce los efectos placenteros de sustancias y disminuye el deseo de consumo. La naltrexona puede administrarse en distintas presentaciones, como comprimidos de uso diario, inyecciones mensuales o mediante un implante subcutáneo.

El implante de naltrexona es un dispositivo médico que se coloca debajo de la piel y libera el medicamento de forma continua durante un periodo que puede variar entre uno y seis meses. Esta modalidad busca garantizar una liberación constante del fármaco y evitar omisiones en la toma, uno de los principales retos en los tratamientos contra las adicciones.

Mira: “Julián la quería correr”: Niñera revela peleas y por qué Imelda Tuñón no dejaba la casa de Maribel Guardia

¿Qué tan seguro es el implante de naltrexona? el medicamento que le deban a Julián Figueroa según Imelda Tuñón / Redes sociales / internet

¿Qué respondió Maribel Guardia a Imelda Tuñón tras acusar a Marco Chacón de la muerte de Julián Figueroa?

Tras las fuertes acusaciones de Imelda Tuñón, quien habría señalado a Marco Chacón por supuestas decisiones médicas relacionadas con la salud de Julián Figueroa, Maribel Guardia decidió hablar y lo hizo de manera contundente.

A través de una carta enviada a People, la actriz dejó claro que el tratamiento que recibió su hijo no tuvo nada que ver con el infarto que le quitó la vida y calificó como “ignorancia tremenda” vincular una cosa con la otra.

Maribel explicó que el famoso “pellet” que se le colocó a Julián contenía naltrexona, un medicamento aprobado por la FDA que funciona como coadyuvante para evitar el consumo de alcohol.

“En primer lugar decirte que se trata de un pellet que es un coadyuvante para evitar tomar… La ‘naltrexona’ no tiene NADA que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso. En ese sentido no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro”. Maribel Guardia

Además, subrayó que este tratamiento no era milagroso, pero sí formaba parte del esfuerzo de su hijo por rehabilitarse.“Lo que sí demuestra es que Julián aceptaba que tenía un problema y quería trabajar en soluciones”.

¿Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, demandará a Imelda Tuñón? / Redes sociales

Maribel Guardia asegura que Julián Figueroa fue quién pidió ese tratamiento

Maribel Guardia también detalló que fue el propio Julián Figueroa quien solicitó el tratamiento. Primero ingresó a una clínica en el Pedregal, donde permaneció internado más de un mes para cumplir con el protocolo médico de estar limpio antes de recibir el implante.

Sin embargo, al no haber disponibilidad del medicamento, decidieron viajar a Torreón con un especialista.

“Fue decisión de Julián, no la mía, ni de Marco. Nosotros estábamos en la disposición de hacer todo lo humanamente posible para ayudarlo”. Maribel Guardia

Maribel Guardia / Captura de pantalla

Mira: Filtran nuevo VIDEO de Julián Figueroa con la mano herida; ¿Imelda Tuñón lo mordió? “Estoy siendo agredido”

Maribel Guardia desmiente que el tratamiento provocara el infarto de Julián Figueroa

Según contó, Marco Chacón únicamente lo acompañó en el viaje. Maribel Guardia fue tajante al desmentir cualquier responsabilidad del tratamiento o de su esposo en el fallecimiento del joven cantante.

Explicó que el pellet es “inocuo” y no provoca problemas cardíacos. Incluso aclaró que, aunque el médico recomendó que Julián permaneciera más tiempo en observación, él decidió regresar porque quería estar con su hijo.

“Venía de un internamiento de un mes y no quiso estar más tiempo internado. Se negó rotundamente; él decía que ya había cumplido con el protocolo y no pudieron convencerlo de lo contrario, él quería regresar para estar con su hijo. Julián era un hombre de 27 años y no podían obligarlo a quedarse, pero de cualquier forma eso no tiene nada que ver con su muerte. El hecho de haberse quedado o no, no cambia nada”, concluyó.

Mira: ¿Imelda Tuñón dará nuevo golpé? Hablaría de preferencias de Julián Figueroa y un presunto abusador ¿Marco Chacón?